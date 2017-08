Nacional 31-08-2017

Benjamín Vicuña se refiere a la muerte de su hija: "No hay un solo día que yo no piense en Blanca"

El actor también habló sobre su relación con María Eugenia "China" Suárez en la revista ¡Hola! en su versión argentina. "Valoro profundamente su entrega, porque no es nada fácil", señaló.



En medio de una consolidada relación con su colega María Eugenia "China" Suárez —quien espera el primer hijo de ambos—, Benjamín Vicuña ("Prófugos") habló de su romance con la actriz argentina y sacó su lado más íntimo al referirse a la muerte de su hija Blanca en 2012.



"Tiene el amor y la generosidad para estar con alguien que tiene una herida abierta por la muerte de su hija. No hay un solo día que yo no piense en Blanca, soy un hombre extraviado....y en ese sentido la China comparte mi dolor desde el lugar que puede", dijo el actor en conversación con la revista ¡Hola! en su edición argentina. "Hay que ser muy generoso para querer acompañar a alguien en ese camino. Valoro profundamente su entrega porque no es nada fácil", añadió. La hija de Vicuña con Carolina "Pampita" Ardohain murió en septiembre del año 2012 producto de una neumonía hemorrágica. El protagonista de "Un diablo con ángel" habló también de las posibilidades de casarse con Suárez: "¡Tiene que haber casamiento, pues! Estamos viendo, es un deseo, un lindo proyecto, pero no sabemos cuándo porque por ahora, lo más importante es el niño en camino", respondió. La actriz trasandina confirmó en julio que esperaba su primer hijo con Vicuña. "Estabamos buscando el bebé. La familia y amigos ya lo saben desde hace tiempo", señaló la mujer en el programa "Ponele la firma".