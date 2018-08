Nacional 14-08-2018

BHP confirma que presentó nueva oferta para evitar huelga de trabajadores en Escondida



Patricio Vilaplana, vicepresidente de asuntos corporativos de Escondida, reveló que durante el fin de semana se envió una mejora al sindicato, el cual permanece en absoluto hermetismo.

BHP Billiton Ltd. mejoró la oferta salarial para los trabajadores de Escondida en un esfuerzo por evitar una huelga en la mina de cobre más grande del mundo. En ese sentido, cabe recordar que hasta las 12:00 horas de este lunes, el sindicato aún no había dado a conocer su respuesta. Las mejoras fueron entregadas durante el fin de semana a los trabajadores, dijo en un correo electrónico Patricio Vilaplana, vicepresidente de asuntos corporativos de Escondida, sin relevar cuáles eran las mejoras.



El mercado del cobre está atento a la reacción del sindicato en momentos en que las dos partes entran al último día de una ronda de conversaciones mediadas por el gobierno. Si no se llega a un acuerdo y tanto la empresa como el sindicato no aceptan ampliar las conversaciones, el martes se podría dar inicio a una huelga. Así, una paralización podría dar a los alcistas del cobre un respiro tras una fuerte ola de ventas en las últimas semanas alimentada por las preocupaciones de que una escalada en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China afecte la demanda. Entre los cambios ofrecidos por la división de la minera con sede en Melbourne se incluye un aumento salarial del 2% ajustado por la inflación, superior al 1,5% ofrecido antes, según una copia del documento obtenida por Bloomberg. Aunque se incluían otros beneficios, no se mencionó el monto de un pago de término de conflicto. El lunes por la mañana, el sindicato no tuvo comentarios al ser consultado sobre las mejoras. El contexto y los temores En momentos en que las apuestas bajistas del cobre de los fondos de cobertura de EE.UU. superan las apuestas alcistas por la mayor proporción desde 2016, el mercado es vulnerable a cualquier paro prolongado en Escondida, que produce más de un millón de toneladas métricas del metal al año. El cobre, a menudo considerado un barómetro del crecimiento económico, registró su octava pérdida semanal en las últimas nueve semanas. Los futuros para entrega en septiembre subían un 0,4% a US$2.754 por libra el viernes a las 10:23 am en la Comex en Nueva York.