Crónica 10-03-2022

Bibiana Urrutia, ex presidenta de la Cámara de Comercio: “En calle Independencia no se fiscaliza la contaminación acústica”

La ex presidenta de la Cámara de Comercio de Linares, Bibiana Urrutia, dio a conocer que de parte de la autoridad “no existe ninguna fiscalización acerca de la contaminación acústica en la principal arteria comercial de esta ciudad”.

“Nosotros trabajamos con las puertas abiertas y recibimos todos los ruidos de gente que grita a viva voz sus productos del comercio ambulante, además del circo que se forma muchas veces con tambores frente a nuestros locales”.

“Recibimos todo el impacto negativo contaminante, a lo que se agrega la escasa fiscalización del comercio ambulante, ya que muchos de los que venden mascarillas no son de Linares, y no dejan espacios para que los peatones puedan desplazarse con tranquilidad”, afirmó.

Bibiana Urrutia hizo un llamado a las autoridades comunales “para que de una vez por todas exista un ordenamiento en el sector céntrico, incluso pienso que un prevencionista de riesgos podría hacer una buena labor en este sentido, pero tal parece que a quienes son autoridades no les interesa abordar las temáticas de impacto medio ambiental y todo lo que tiene que ver con la salud de las personas en el centro de Linares”.



FOTO: Bibiana Urrutia (Foto Archivo)