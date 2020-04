Opinión 21-04-2020

Biblioteca N° 8: de remembranzas y olvidanzas



El título de esta crónica, evoca un libro de Emma Jauch publicado en 1994. En él, con su agudo estilete, hace observaciones sobre variados aspectos que pasaron bajo su mirada avizora, recordados u olvidados. Fue como su despedida. Cuatro años más tarde, l998, fallecía en el Hospital de Linares.

En El Heraldo del 19 de abril pasado, se hace una remembranza del aniversario de la Biblioteca Municipal N° 8, hoy con el nombre de Manuel Francisco Mesa Seco y antes, dependiente de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos.

Hay un ángel protector, además de los nombrados, en la creación del Museo de Linares, con apertura el 12 de octubre de 1966 y el de la Biblioteca, materia de esta nota. En las dos circunstancias ejerció su influencia Roque Esteban Scarpa, por esos años Director de la DIBAM y amigo de “casa y dormitorio” de los Olmos Jauch. El Museo partió siendo Municipal, pero en 1968 Scarpa lo puso bajo el alero de ese servicio. No era una simple dependencia: varias obras de arte de gran valor llegaron a enriquecer esas colecciones.

Con la Biblioteca pasó algo semejante. Al pertenecer al servicio en referencia, fue también destinataria de las obras que la Biblioteca Nacional publicaba y que, a veces yacían en sus bodegas, por el nulo interés de los lectores. Por ejemplo la Historia General de Chile de Barros Arana, que Nascimento reeditó en 1930, fue un fracaso de venta, por cuanto todos optaron por la obra de Encina, pero además llegaron las valiosas investigaciones de José Toribio Medina, la edición de los Antiguos Periódicos Chilenos, desde La Aurora y hasta los impresos de 1830 aproximadamente, que, de igual forma, nadie quiso adquirir y que eran de un valor notabilísimo para los investigadores. Entre ellos está la Gazeta de Chile con la noticia de la toma de Linares por O’Higgins. La Biblioteca N° 8, de esta forma, cada vez requirió de más estantes.

Pero aquí deseo hace un alto.

Hubo un alma tutelar en esos años que fue la Directora Ángela Gidi Hassi: amable, de espíritu amplio, cordial, atendía a cada lector como si éste fuera el único, junto a Ruth Duarth y un equipo de nobles colaboradores. Tras el mesón, en el interior, entre libros y cajas, había una mesa donde cuatro o cinco tazas de té esperaban a los contertulios de los viernes: Los Olmos, desde luego, Jorge Valladares, por esa época Secretario del Obispado, a veces Manuel Francisco Mesa, Sergio Monje, quien escribe, en fin. Se conversaba de los temas del día y se agregaba uno que otro pelambrillo. En esas “tertulias bibliotecarias” ocurrió una escena que remeció a los comensales. Tras la jubilación de don Pedro, en 1978, como Conservador del Museo, se designó a Jorge Valladares. Para nadie era un misterio que doña Emma emergía como destacada aspirante al cargo. Pero Valladares se hizo respaldar por Sergio Fernández Larraín y fue nombrado. Todos sabíamos que ese viernes sería tenso. Valladares llegó un poco antes y los restantes también. Emma no vino, pero don Pedro llegó con aire de pocos amigos. Se dirige de inmediato a Jorge: “Como está joven”. Valladares no se amilana, fumando uno de sus inseparables cigarros responde: “Gracias por lo de joven”. Salta Olmos, con rapidez: “No te lo digo por la edad, sino por lo inmaduro”.

Pero todos seguimos llegando a la biblioteca. Creo, además, que Linares ha sido un poco ingrato con Ángela Gidi. Bajo su mano, ésta creció y fue una de las mejor dotadas de la región. La familia del poeta Jorge Sánchez Salas, tal como se precisa en el artículo que comentamos, donó 774 libros el día inaugural, el volumen de poemas de su autoría se publicó en 1969, con el título ya reconocido de “La Jaula del Tiempo”, pero la obra no fue depositada en la Biblioteca Nacional y en sus registros sólo consta un artículo de la Biblioteca 8, de El Heraldo del 9 de noviembre de 1994. Si alguno de sus descendientes lee esta nota, sugerimos digitalizarlo y subirlo en un sitio Web. De esta forma se asegura su permanencia en el tiempo. Les podemos ayudar.

Todo ese material de obras, documentos, diarios y manuscritos, más el archivo íntegro de la antigua gobernación e intendencia de Linares, que venía desde la fundación de la villa, ardió cual pira digna de Nerón una noche de diciembre de 1990. Acudimos desde Villa Alegre impactados por la horrenda (no cabe otro calificativo) tragedia. Al llegar, Manuel Francisco Mesa, que era gobernador, me comenta: “Como ves, la historia de Linares está en la hoguera”.

Finalmente, estamos ciertos que cualquier obra que construya el Alcalde Mario Meza, por grande y trascendente que sea, no va a superar el haber logrado edificar la nueva Biblioteca Municipal de Linares, como el Presidente Barros Luco sólo es recordado por ser el impulsor del actual inmueble de la Biblioteca Nacional. Tal vez, puede ser, que en su frontis, en un gran mármol, se escriba sucintamente para lectura de todo aquel que pase frente al inmueble, cómo partió uno de los establecimientos más importantes que puede tener una ciudad: la biblioteca.



JAIME GONZÁLEZ COLVILLE

ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA