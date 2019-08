Crónica 13-08-2019

Biciestacionamientos, la nueva apuesta para los ciclistas linarenses

Como una manera de potenciar la inclusión vial, la actual administración edilicia a través de un Programa de Mejoramiento Urbano, implementará biciestacionamientos en distintos puntos de la ciudad.

Durante la jornada de ayer comenzaron los trabajos y el propio alcalde Mario Meza Vásquez, dio el vamos oficial. “De aquí al 30 de septiembre ustedes van a ver en las principales calles de nuestra ciudad, cerca de 40 nuevos biciestacionamientos que estaremos instalando. Recuerden que el 10% de la movilidad en Linares se produce a través de la bicicleta. Por eso cuando asumimos, instalamos en distintos puntos de la ciudad una serie de bicicleteros, que con el tiempo se fueron deteriorando, motivo por el cual formulamos una iniciativa de inversión pública, con lo que vamos a instalar otros nuevos que permitirán que cerca de 400 bicicletas se puedan instalar en nuestra ciudad. Esta estructura tiene una particularidad, ya que no solamente es de acero inoxidable, además se demarcará el piso y existirá señalética a un costado, sino que también tendrá barreras de protección que ante la irresponsabilidad de algún conductor que pueda chocarlos no se van a deteriorar”, destacó el jefe comunal.

La iniciativa se desarrollará durante estos meses y la entrega se estipula para finales de septiembre. El objetivo no es sólo potenciar el uso de las bicicletas como medio de trasporte sino que también entregar las garantías necesarias a quienes opten por ellas.

En tanto, Jorge Cuevas, presidente de la Comisión Deportes del Concejo Municipal, manifestó que “estamos en busca de una ciudad moderna, amigable con el ciclista, el peatón y también hacia la locomoción colectiva. Ese yo creo que es uno de los ejes más importantes de nuestra ciudad, entregar en los próximos años una comuna distinta, y hoy día los biciestacionamientos están entregando eso. Se trata de 400 nuevas posibilidades de estacionamientos para los ciclistas, para motivar el uso de la bicicleta en la parte urbana de la ciudad”.

A esta iniciativa se suma que las futuras inversiones o mejoramientos de la ciudad como el eje Januario Espinoza, Carmen y Maipú o avenida Presidente Ibáñez, contemplan ciclovías de los más altos estándares. El llamado es para que automovilistas y peatones, respeten estos espacios que estarán debidamente señalizados.