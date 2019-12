Cultura 27-12-2019

Bienaventurados los que tienen sed me dijo



Que usted no me dijo de una sed

Que no abdica ni con la muerte

Que nos deja tirados al final de la vida

Escupiendo desgarros de arena

Sobre nuestros huesos.



Que usted no me dijo de una sed

Que se levanta en las madrugadas de la ciudad

Para golpear la puerta de la botillería de don Checho

Y así cobijarnos del frío en el reparo de la noche.

Ahogados como en la fatal inquisición

Ardiendo hacinados y soñando

Con los inalcanzables sueños de Chile. Le dije.



Entonces: Sed perfectos como mi padre del cielo lo es

Me dijo Jesús



Pero si no hemos logrado alcanzar ni siquiera

El ritmo de los pulsos del cerebro

Hablando en aullidos sobre la pobreza y el hambre. Le dije.



Un lenguaje más que nada energúmeno y letal

Hablando a solas como si no tuviéramos

A quien recurrir en esta hora cuando los crímenes

Se han tomado las calles.



Hablando y gritando como desvalidos a la intemperie

Esperando por nuestra muerte en la urgencia del hospital

O bien predicando en las esquinas estas desdichas.



Hablando a solas con mi padre sentados los dos

Al fondo del patio ebrios de nostalgia

Hablando de la vida y de ese día

Cuando ya no podamos vernos más

Y de esa sería conversación

Que hay qué dar con el sepulturero



Gritando en medio de una muchedumbre en llamas

Colmada de furia y neumáticos incendiándose

O hablando en el Metro apretados como un beso seco.



Haciendo el amor metidos entre las sábanas

Aparentando la bella creación del mundo

Con los dos ojos aniquilados en mitad de la calle

Sin saber con qué llenar esta mísera soledad

Sellada tan lejos del nirvana prometido por Dios. Le dije a Cristo.



Antonio Lagos