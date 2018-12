Crónica 08-12-2018

Bienes Nacionales lanza campaña “Que No Te Falte Playa”

- Es importante recordar que cualquier persona natural, organización social o gremial puede reclamar el libre acceso a una playa y hacer uso de ella.



El objetivo de esta actividad es acercar a la ciudadanía al territorio, “Que no te falte playa”, es el concepto de la nueva campaña que Bienes Nacionales está lanzando, con un lenguaje lúdico y cercano, invita a la gente a exigir su derecho de acceder de manera gratuita a la playa, además anuncian sanciones, y el próximo ingreso de un Proyecto de Ley que establece sanciones de hasta 100 UTM (aproximadamente $5 millones) a quien obstaculice el libre acceso a playas fijado por la autoridad.

En lo que va del año, hemos recibido 314 denuncias de prohibición de acceso a playas, concentradas en la región de O’Higgins, Biobío, La Araucanía, Coquimbo y Valparaíso. En la Región del Maule existen hasta la fecha 27 denuncias de la cuales 17 están con solución y 10 se encuentran en proceso de respuesta.

En la actividad, el seremi de Bienes Nacionales Enrique Gómez, dio cuenta de la situación existente en el Maule en materia de tenencia de playas en manos de particulares y el libre acceso a ellas afirmando que “todos los chilenos tienen derecho a acceder, si por algún motivo el propietario colindante cierra el acceso, nosotros lo podemos abrir, todas las riberas de los ríos hasta una distancia de 8 metros cuando son terrenos particulares y en 80 metros cuando son terrenos fiscales, son bienes que están a disposición de los ciudadanos. El acceso es peatonal y gratuito, así lo ha resuelto el tribunal constitucional, de forma que nosotros no podemos obligar por ejemplo a un acceso vehicular, solo peatonal, esta es la campaña que estamos lanzando hoy a nivel nacional, las denuncias se hacen en las municipalidades, las gobernaciones, la intendencia o directamente en bienes nacionales. Vamos a realizar un recorrido también por centros turísticos de la región, ocasión en la que repartiremos volantes y trípticos con información relativa al libre acceso a las playas”.

Todas las playas de mar, de ríos y de lagos son bienes nacionales de uso público, es decir, nos pertenecen a todos, y todos tenemos derecho a acceder a ellas. Los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, de ríos y de lagos deben facilitar gratuitamente el acceso a ellas cuando no existan otras vías o caminos públicos para ello. En la actividad, el ministro Ward también anunció el próximo ingreso de un Proyecto de Ley que establece sanciones de hasta 100 UTM (aproximadamente $5 millones) a quien obstaculice el libre acceso a playas fijado por la autoridad.

Jaqueline Fries, quien participó recibiendo información de la campaña, estaba muy contenta de que se informe a la comunidad que puede hacer en caso de encontrarse con alguna de estas situaciones aseverando que “estoy de acuerdo con la campaña, ya que hay mucha gente que hace dinero con éstos pasos, por ejemplo, en Pellines en el paso del río Santa Ana, cobran dos mil pesos por persona y aparte por vehículo, no hacen diferencia y estar una hora para estar disfrutando un poquito el río sale bastante caro y si es libre, si es de todos los chilenos, mejor aún que se haga una campaña y que todos tengamos derechos”.

En caso de que identifiques una restricción para ingresar a una playa, debes denunciar ante el Ministerio de Bienes Nacionales para que realice las fiscalizaciones correspondientes. El Ministerio a continuación intervendrá para encontrar una solución. Cualquier persona natural, organización social o gremial puede reclamar el libre acceso a una playa y hacer uso de ella.

¿Cómo identificar un bloqueo de acceso y solicitar la libre entrada?

Cuando no exista otra vía o camino público para ingresar a la playa.

La documentación que se debe presentar al denunciar estos casos de bloqueo es: identificación del denunciante, identificación de los terrenos colindantes con la playa a la que se quiere acceder, identificar a los propietarios, arrendatarios o tenedores de esos terrenos; proponer una faja de tierra como vía de acceso.

Esta solicitud de acceso se debe presentar por escrito a la Intendencia Regional, Secretarías Regionales del Ministerio de Bienes Nacionales, Gobernaciones o Municipalidades. También se puede hacer ingresando al sitio web www.bienesnacionales.cl y en el banner “Que no te falte playa” completar el formulario electrónico de solicitud de acceso a playas. Para más información, se debe llamar a la línea de atención gratuita: 800 104 559.