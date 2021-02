Crónica 21-02-2021

Bienes Nacionales Maule intensificó fiscalizaciones en zona del Cajón del Achibueno y sectores cercanos

Fueron visitados sectores de Vega de Ancoa, Vega de Salas y Pejerrey, donde además se efectuaron reuniones con los vecinos que realizaron las denuncias de irregularidades que existen en estas áreas.



Enorme ha sido la labor que ha ejecutado la seremía de Bienes Nacionales del Maule desde el año 2018. Se ha efectuado una campaña bastante intensa para asegurar el acceso a las playas de mar, ríos y lagos, por lo que han trabajado y recibido más de 100 denuncias en estos tres años.

Pero también hay que enfatizar que existen otros aspectos de preocupación, en especial por el uso irregular del lecho del río, que es un Bien Nacionales de Uso Público. Tales son por ejemplo; los rellenos que se hacen en las orillas, no solo de río sino también de lagos, donde particulares hacen crecer sus inmuebles mediante una ocupación ilegal del cauce, haciendo intervenciones y obras civiles, que además requieren de autorización de la Capitanía de Puerto o la Dirección de Obras Hidráulicas, por lo que es muy importante la fiscalización.

Para el Seremi de Bienes Nacionales, Enrique Gómez, esto ha sido un gran problema ya que varias denuncias de parte de vecinos han llegado a nuestras plataformas, afirmando que “hemos visto que hay mucho propietario particular que está lucrando, vendiendo lo que es el lecho del río o apropiándose indebidamente de estas riveras, sin respetar sus Títulos de dominio en procedimiento regular, para la determinación del deslinde entre lo privado y lo público”.

En lo que respecta a la Provincia de Linares, específicamente en el cajón del Achibueno, se ha estado desarrollando una persistente fiscalización, debido a varias denuncias recibidas por vecinos y turistas. Esto llevo a que un equipo liderado por el Seremi, visitara los distintos sectores, donde en terreno se pudo visualizar que se están efectuando o ejecutando obras en las riberas del río. Según las notificaciones recibidas, están cerrando parte de lo que es el lecho del río. Para la delimitación del terreno privado, lo primero que se requiere es revisar el Título de dominio respectivo y en caso de dudas se procede a solicitar un estudio previo que lo realiza la DOH y el decreto de fijación de esa demarcación que lo dicta el Ministerio de Bienes Nacionales.

Destacar que la seremía está trabajando en conjunto con los vecinos de los distintos sectores mencionados, ya que es sumamente importante el apoyo y denuncia de parte de ellos, para poder encontrar soluciones a los distintos problemas, ya sea por accesos, construcciones o rellenos. “Vamos a preocuparnos de esas ocupaciones, donde se están haciendo construcciones en los límites del río, como por ejemplo; cabañas y otros, porque no están regulares. Vamos a continuar inspeccionando el sector Vega de Ancoa, Vega de Salas y Pejerrey, para garantizar el acceso público al río Ancoa y el río Achibueno” aseveró, Enrique Gómez.