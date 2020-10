Crónica 09-10-2020

Bienes Nacionales Maule lanzó importante e inédita campaña para evitar la venta y compra de “Loteos Irregulares"



A través de este trabajo en equipo la ciudadanía podrá realizar denuncias y recibir información.



Con el objetivo de poner fin a los abusos y engaños que sufren centenares de familias del Maule, el Seremi de Bienes Nacionales, Enrique Gómez, en conjunto con el Fiscal Regional del Maule, Julio Contardo, el Presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Maule, Bernardo Vásquez, el Presidente del Capítulo Regional Centro Sur de Notarios y Conservadores, Rodrigo Vila, realizaron el lanzamiento de esta importante campaña donde además firmaron un compromiso para apoyar esta acción.



La iniciativa busca acabar con los llamados “loteos brujos”, involucrando a la ciudadanía, llamándolos a denunciar este ilícito a través de las municipalidades, Seremía de Bienes Nacionales, Fiscalía, además, en las notarías y conservadores se va a distribuir un Flyer informativo para los usuarios y también recibir denuncias.



Para el Seremi de Bienes Nacionales Enrique Gómez esta mala práctica hay que denunciarla afirmando que “el ministerio de Bienes Nacionales tiene una política absolutamente clara en contra de los Loteos Irregulares, por eso hemos convocado a esta asociación que llamo virtuosa, para hacernos cargo de este problema Por eso es esta importante campaña para ayudar y frena esto. El engaño parte cuando se divide la propiedad en lotes sin cumplir con las formalidades legales, sin autorización de la dirección de obras en caso de los terrenos urbanos y sin autorización del SAG en el caso de terrenos agrícolas”.





A su vez el Fiscal Regional del Maule, Julio Contardo comentó que “lo que queremos con esta campaña en definitiva es informar, es prevenir delitos, la gente no tiene claro en definitiva que cuando se produce la compra de loteos irregulares, estamos frente a una figura penal, que tiene penas elevadas por sobre 3 años y un día de cárcel, pero más allá de las penalidades de quienes articulan estos delitos, está el efecto en las víctimas, se trata de personas que compran terrenos en forma irregular y que entienden que compran un espacio físico es decir una superficie determinada y la verdad es que no están comprando eso”.



En la misma línea, el Presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Maule, Bernardo Vásquez, aseguró que “en todas las comunas rurales cercanas a las urbes más grandes como Talca, Curicó, Linares, Cauquenes, se están vendiendo muchos loteos, el pequeño agricultor se ve en la obligación de vender sus tierras porque ya no le es rentable seguir en la agricultura. La gran mayoría de los loteos que tenemos en las diferentes comunas no tiene camino de servidumbre, no tienen agua potable y es ahí donde se nos produce un problema social esa gente llega a los municipios a solicitar que les vayan a dejar agua, le gente se encuentra posteriormente a la compra de estos terrenos con muchas malas sorpresas.”