Crónica 21-07-2018

Bienes Nacionales y Subsecretaría de Turismo informan sobre concesión de dos áreas de servicios al interior del parque radal siete tazas

Los terrenos, que representan un 0,77% de la superficie total del parque, serán destinados a la operación de servicios de alimentación, mejoramiento de los alojamientos y operación de los campings, gracias al proceso de adjudicación finalizado en octubre de 2017.

El desarrollo turístico sustentable, como uno de los objetivos de gobierno, fue uno de los puntos destacados por el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, y la subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett, frente al reciente anuncio de la adjudicación de dos áreas de servicios al interior del Parque Nacional Siete Tazas.

Según señaló la autoridad de Turismo, esta iniciativa –la primera que se implementará en áreas protegidas bajo la Ley de Turismo- se enmarca en la búsqueda de un ordenamiento claro al interior de los parques y permitirá que éstos se conserven y preserven de mejor manera. “El turismo para ser sostenible en el largo plazo necesita ser ordenado y planificado. Por lo mismo, nuestro objetivo es gestionar de la mejor manera posible nuestros parques, justamente para que la mayor cantidad de chilenos puedan disfrutarlos plenamente”.

En tanto, para el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, “el parque es una de las grandes maravillas de Chile, pero hoy no cuenta con la infraestructura suficiente. Este sistema de co-administración permitirá que el Parque Nacional Radal Siete Tazas cuente con servicios de gran nivel, y dará un impulso económico a la zona, porque los turistas podrán quedarse y disfrutar del parque mucho más tiempo que antes”.

De esta manera, la concesión que representa un 0,77% de la superficie total del parque, será destinada a la administración de sectores de camping, la implementación de servicios de alojamiento apropiados para el invierno junto con la gestión de baños, estacionamientos y senderos que no tendrán un costo adicional para los usuarios, según quedó estipulado en la licitación pública -finalizada en octubre de 2017- que adjudicó a la Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo el manejo de un sector de El Radal, y a la Consultora Valdokko SpA una zona de Siete Tazas, el Parque Inglés y El Bolsón.

En este contexto, gracias al proceso participativo de diseño de experiencias que se inició el año 2012, se realizó también una capacitación a emprendedores de las comunidades aledañas, a quienes se les están tramitando permisos de operación turística dentro del parque, gracias al trabajo conjunto de la Subsecretaría de Turismo, Sernatur, CONAF, la municipalidad de Molina y la Fundación Sendero de Chile tras una convocatoria abierta a la comunidad.



Respecto al plan de mejoramiento, la subsecretaria Zalaquett explicó que “las concesiones aportan en el aprendizaje de los turistas sobre su huella en los parques, garantizando su conservación; proveen servicios adicionales, complementando la oferta existente; aportan en el monitoreo de actividades peligrosas, como la caza ilegal o los amagos de incendio; y fomentan el desarrollo de las comunidades locales”.

Además, la autoridad agregó que “es sumamente importante aclarar que lo que se concesionó no es el parque, sino la prestación de mejores servicios turísticos, con el objetivo de ampliar la cantidad de los servicios y productos existentes”.