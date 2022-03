Opinión 19-03-2022

Bienvenida la Verdad



Señor Director:



El traspié en el primer intento de diálogo en Temucuicui vivido por la Ministra del Interior, Izkia Siches, provocó que el discurso y la ilusión de conversación y recomposición de las relaciones con el pueblo Mapuche fuese rebatido por la realidad, pues la Verdad es aquello que existe y nos hace frente aunque no lo queramos, o, en palabras dignas de un escolástico, la Verdad es igual al "ser" y todo lo que “es", por eso existe, es real y Verdadero ante nuestros ojos. En efecto, el Gobierno, con el querer dialogar pretende encontrar “la” respuesta al caso en disputa en desmedro de otros mecanismos - subsidiarios - como el estado de excepción en las provincias. Empero, esa misma respuesta termina revelándose como insatisfactoria porque muy tempranamente la voluntad de los grupos del llamado Conflicto en la Araucanía se presenta de manera indubitada. Concluyéndose que la Verdad no es dialogar, sino la palabra monólogo; diálogo que a priori se encuentra ya resuelto unilateralmente: será para hablar de devolución de territorio, o no será. Esa es la Verdad.



Fernando González Freire

Estudiante de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez