Opinión 30-12-2018

Bienvenido Año Nuevo

Estamos a horas de ver finalizado el año 2018 que, particularmente no fue generoso conmigo en lo referente a salud, pero, como se dice habitualmente “ al mal tiempo buena cara”……

Por otra parte, he aprendido a pedir a todos que “ Nunca” se debe perder la Memoria Histórica” ,ya que el pueblo alemán la perdió y como resultado ha renacido “ un nacismo” que niega entre otros, la matanza o genocidio de judíos y gitanos.

En nuestro país ya apareció un nuevo Fuhrer, repudiado pos todos los estudiantes universitarios, pero ha encontrado caldo de cultivo en ex uniformados los que extrañan no poder seguir usufructuando de los dineros del Estado que les enseñó a juntar peso a peso su máximo líder.

Terminaremos este año esperando el Dictamen del 4º Poder del Estado en que se ha convertido el llamado Tribunal Constitucional, bastión en que se refugia hoy, la Derecha Económica y que es muy capaz de dictaminar que los genocidas de Punta Peuco puedan salir en libertad.

A última hora supimos que los “ Condenados” deberán tener cumplidos 2/3 de la pena y hayan colaborado sustancialmente con la “ investigación, pero…….ahora No es necesario que demuestren “ arrepentimiento” por los crímenes cometidos………

La verdad es que esta crónica fue pensada con otro propósito y es la de dar a conocer algunos antecedentes históricos del cuándo y el por qué se celebra el Día de Año Nuevo que, es la más antigua y universal de las festividades religiosas-paganas y que, comenzó en una época en que aún no existía un calendario anual.

Es así como el tiempo transcurrido entre siembra y cosecha representaba “ un año o ciclo”. La Fiesta de Año Nuevo más antigua se celebraba en la ciudad de Babilonia, cuyas ruinas se alzan en la hoy moderna ciudad de Al-LLah, en Irak y se celebraba a fines de marzo en el calendario vernal o de primavera, esto es, al comenzar esta estación y los actos festivos duraban 11 días.

Por lo que ahora vamos derecho a nuestro actual propósito. Al comenzar en algunas horas más un Nuevo Año, debemos desde ya hacernos el firme propósito de continuar comprendiendo y practicando los deberes de rectitud, tolerancia, averiguación constante y permanente de la verdad, amor al prójimo y al progreso.

Que nada ni nadie, so pretexto de tratar de mejorar la sociedad chilena, atente contra la armonía social, tomada desde el punto de vista humano y se convierta en constructiva de un modo amplio y perfecto, niveladora de condiciones de razas, de sentimientos y aspiraciones.

Es de esperar que el nuevo año 2019 entregue a todos los chilenos, desde la iglesia que sea, instituciones filosóficas o profanas, el mensaje que explicitase la necesidad de mejoramiento de moral, de tolerancia, de respeto y de estima para todos y el fortalecimiento de amor al prójimo y a la paz, al trabajo y desvelo en beneficio de todos los chilenos y de la humanidad.

Para lograr todo lo anterior, se sugiere el estudio de las grandes y nobles ideas. La educación moral e intelectual de la juventud y el desenvolvimiento cada día más acentuado de los Principios de Libertad- Igualdad y Fraternidad.

Con todo lo anterior, esperamos que este Nuevo Año, sea mucho mejor que el anterior y que traiga consigo la concreción de todas nuestras metas personales. Que tengan un feliz cambio de ciclo. ¡FELIZ AÑO NUEVO A TODOS!









René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista