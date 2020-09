Nacional 23-09-2020

Biobío vive la jornada con mayor ocupación de camas críticas desde el inicio de la pandemia



La Región del Biobío registra este martes la mayor ocupación de camas críticas desde el inicio de la pandemia: un 89 por ciento, quedando disponibles sólo 20 de las 208 UCI en toda la región, mientras que, de las 146 UTI, sólo restan 22, equivalentes a un 14 por ciento.

"Hoy día tenemos disponibilidad de camas; estamos trasladando de cama a cama, no estamos trasladando a urgencias, lo que sí, la demanda (ha aumentado), nunca habíamos estado tan demandados como hoy día, pero tenemos Santiago con una disponibilidad de camas que nos permite derivar" en caso de ser necesario, indicó Carlos Vera, coordinador regional de Redes Asistenciales.

Por este hecho, el lunes se derivó a tres pacientes a otras regiones, y este martes aparecen en el listado de traslados otras cinco personas.

Ahora el traslado no sólo es hacia Santiago, sino que también se envían pacientes a Temuco, Chillán y, últimamente, a Talca.

"Hemos definido, como región, tener siempre un stock de camas disponibles ante cualquier eventualidad", señaló el intendente del Biobío, Sergio Giacaman.

"En torno al 50 por ciento de las camas usadas son por patologías no Covid. Básicamente, eso tiene que ver con que es muy relevante el autocuidado, hay personas que han tenido accidentes y, justamente, el stock que queremos tener de holgura es para dar respuesta a situaciones de emergencia que no queremos que ocurran, pero en caso que ocurran tenemos que estar preparados", añadió Giacaman.