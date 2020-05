Agricultura 24-05-2020

Bioinsumo como alternativa sustentable para combate de Lobesia botrana



Una de las principales plagas que amenaza la oferta exportadora de alimentos en Chile es la Lobesia botrana y para combatirla es común que los productores recurran al uso de plaguicidas poco amigables con el medio ambiente, debido a que no existe en el mercado alternativas sustentables que ayuden a enfrentarla. Por ello, resulta fundamental contar con nuevas herramientas.



Alertados por esta situación, un grupo de investigadores de INIA La Platina liderados por el doctor en Biotecnología, Eduardo Tapia, desarrolló por más de dos años un proyecto que buscaba generar un bioplaguicidas en base a hongos entomopatógenos y bacterias para biocontrol y/o manejo integrado de Lobesia botrana en vides. “Esto responde a una tendencia mundial por optar por tecnologías más sustentables. INIA es uno de los pioneros a nivel nacional en trabajar en este ámbito, incluso, hace más de 20 años en el sur y en la zona centro de Chile se ha trabajo en Control Biológico, ya sea con artrópodos o con microorganismos”, indicó Tapia.



Este grupo de profesionales espera disminuir el uso recurrente de plaguicidas poco amigables con el medio ambiente en los campos, generando alternativas más ecológicas que ayuden a enfrentar la comúnmente llamada polilla de la vid. Cabe destacar que esta plaga cuarentenaria se encuentra presente desde la región de Atacama hasta la Araucanía, afectando principalmente a las vides, arándanos y las ciruelas. Por lo tanto, si no se controla a tiempo puede generar pérdidas en los campos e incluso cierres de mercados para las exportaciones de vides. “Para enfrentarla, durante muchos años, se han investigado distintas cepas de estos hongos entomopatógenos, con el objetivo de combatirla de manera sustentable, es decir, disminuyendo el uso de productos químicos. Hasta el momento los resultados no habían sido tan evidentes” explicó el especialista.



La iniciativa denominada “Desarrollo de un biopesticida en base a hongos entomopatógenos para biocontrol y/o manejo integrado de Lobesia botrana en vides como una alternativa sustentable en el cambio climático” la ejecutó INIA La Platina y contó con la colaboración del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), todos organismos vinculados al Ministerio de Agricultura que buscaron obtener una técnica sustentable para su manejo y/o control.



“Como Fundación creemos que la innovación es clave en esta área de la agricultura y en el contexto de cambio climático, que es uno de los desafíos estratégicos de nuestra fundación. Esta es una plaga que puede representar regulaciones al comercio de nuestra fruta y con este proyecto se han logrado resultados bastante auspiciosos. Se trata de un producto totalmente innovador, cuyo principal atributo es su carácter sustentable que permite un manejo integrado de esta plaga en vides”, señaló el director ejecutivo de FIA, Álvaro Eyzaguirre.



En tanto, el jefe de la división de Protección Agrícola y Forestal del SAG, Rodrigo Astete, señaló que “el Programa Nacional de Lobesia botrana del SAG se destaca por propiciar el control de la plaga manera lo más amigable con el medioambiente. Es por esto que la herramienta principal de control es la confusión sexual, junto al control biológico, y estamos apoyando el desarrollo de nuevas herramientas, como el biopesticida en base a hongos entomopatógenos. Los resultados de este trabajo realizado por INIA y FIA muestran un gran avance en el desarrollo de un innovador producto”.



Agregó que “el desarrollo de una herramienta como los hongos entomopatógenos permite ampliar la estrategia de control de esta plaga cuidando el medio ambiente, ya que este tipo de productos no tienen residuos y su impacto sobre el ecosistema y la población son mínimos en comparación el uso de los agroquímicos. La industria agroalimentaria internacional está exigiendo la disminución del uso productos químicos, y es por esto que el uso de los hongos entomopatógenos resulta una buena alternativa para complementar con otro tipo de control autorizado por el SAG, como es la confusión sexual”.