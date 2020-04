Crónica 04-04-2020

Bioquímico linarense hace llamado a endurecer las medidas sanitarias para entrar y salir de Linares

Patricio Ramos Campos, Bioquímico de la Universidad de Concepción, Académico de la Universidad de Talca y Secretario de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile, vecino de Linares realiza un análisis de la situación que vive Linares en torno a la Pandemia, que deja nuevos contagiados en la comuna.



¿Cuál es la situación de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile en esta pandemia, están colaborando de algún modo con la autoridad?



La sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile, a través de su presidente que representa al directorio, forma parte de la mesa social que se reúne constantemente con el equipo de gobierno para asesorar en la toma de decisiones tanto en el manejo social como sugerencias al manejo sanitario de la epidemia.



¿Cuál es su evaluación respecto a las medidas que la autoridad comunal ha impuesto en torno a barreras sanitarias?



Las medidas preventivas que han sido implementadas, basados en los lineamientos sugeridos desde la mesa social, han sido correctas, pero a mi parecer deben ser aún más intensas y extensas respecto del periodo diario de establecimiento de barrera sanitaria preventiva. Esto se traduce en extender el horario, dentro del horario en el cual el toque de queda se levanta, desde las 05:00 h a las 22:00 horas. Además de incluir cuestionario de procedencia y destino de los que ingresan a la ciudad y una evaluación de temperatura corporal. Es básicamente lo mismo que se establece en un control sanitario de aeropuertos.



¿Ud. Cree que son suficientes sanitizar los autos y las calles cada cierto tiempo?



Eso es de ayuda ciertamente. En países con cifras alarmantes de contagios, han optado tardíamente por la sanitización de espacios públicos. Si estas medidas se toman con antelación a que los contagios sean masivos, son acciones que, en suma a otras, aportan. La medida de seguridad para la población sana, es que se queden en sus casas dentro de lo posible. Y para aquellos que sospechen que han compartido con diagnosticados con COVID-19, con mayor razón, se deben quedar en sus casas haciendo cuarentena voluntaria por 14 días o hasta evidenciar algún síntoma como fiebre alta, tos seca, dolor muscular, perdida de olfato y dificultad al respirar (esta ultimo síntoma clínico es el más complicado y evidente de infección). El quedarse en casa es la medida más efectiva y si esto no se cumple, ninguna de las acciones que tomen las autoridades, por muy complejas que estas sean, evitarán que el contagio por cononavirus se escape de nuestras manos.



Ud. Sabe si hay algún control más riguroso en otros puntos del país. ¿Respecto a estas barreras sanitarias?



En varios puntos de carreteras y entradas a ciudades se han establecidos puntos de control sanitario, apoyados por personal militar, PDI y civiles. Esto hace que haya turnos de control se mantengan en horario continuado. Como ya sabemos, ciudades donde se encuentran los mayores focos de infección como gran parte de las comunas del gran Santiago, Chillán, Temuco y Punta Arenas, el gobierno a través de sus autoridades sanitarias ha decretado cuarentena total para evitar que el virus salga de estas ciudades y se mantenga hacinado dentro de un cordón sanitario.





¿Cuál es el llamado a la autoridad en este caso particular de Linares?



La idea es que no tengamos que llegar a instancias como decretar cuarentena total, por lo que reitero que cada medida que aporte a mantener el contagio del virus en bajos números dentro de la comuna, nunca será exagerada. Aumentar la sanitización y fiscalización sanitaria de vehículos que entran a la ciudad debe ser de horario continuo, identificando y monitoreando a cada persona que va dentro del vehículo con control de temperatura y, además completar ficha de procedencia y destino, y si está sujeto a cuarentena. Es por esta razón que el control sanitario debe estar apoyado por personal de Carabineros y/o PDI, los cuales lleven un registro nacional de estos datos. Debemos evitar que nuestro hospital colapse con casos críticos.



¿Qué podemos realizar como simples ciudadanos para cuidarnos?



Lo único y más efectivo es quedarnos en casa si es posible. En caso de salir a la calle, evitar aglomeraciones de gente, reuniones en espacios cerrado de más de 20 personas, mantener una distancia mínima de 1 a 2 metros entre personas. Si estornuda, taparse la boca con el antebrazo. Al llegar a su casa, dejar zapatos fuera de la casa y lavarse las manos con jabón y agua corriente por un mínimo de 30 segundos. Cuidarnos es tarea de todos, seamos responsables con nosotros y los demás ciudadanos.