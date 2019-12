Opinión 18-12-2019

BLANCA AIDA N° 2

En un lugar del sur, vivía una mujer morena, trabajadora que, con su belleza forjada con la rudeza de las labores de campo y de senos inagotables para amamantar a sus seis hijos que llegaron en un corto plazo de tiempo, al inicio de su matrimonio con Raúl, hombre de esfuerzo que, junto a ella desafiaban al destino en construir un hogar feliz.

Aconteció que, en una noche de invierno en espera de la lluvia que sólo en el sur se conoce, cuando aún todo parecía tranquilo, el viento y los primeros los truenos y relámpagos comenzaron a presagiar que pronto se iba a desatar la tormenta.

Mientras ella amasaba sueños frente al espejo, se miraron con su amor de siempre, en silencio, porque ella sabía que su esposo se iba a ausentar por una semana por motivos de su trabajo. Sus seis pollitos ya dormían en sus respectivas habitaciones, calientitos, mientras afuera el viento arreciaba…

Al amanecer, Raúl se despidió de sus tres hijos varones y de sus tres coquetas mariposas que se colgaban de su cuello y lo colmaban de besos. Esteban, su hijo mayor, miraba inquieto hacia afuera contemplando las primeras gotas de lluvia, tomando conciencia de su deber, por ser el mayorcito de los hijos. Tenía trece años.

Raúl se despidió de su esposa y los hijos desde la ventana, vieron a su padre alejarse, vestido con su abrigo, bufanda, sombrero, botas y su maletín con sus cosas, cuando ya la calle se llenaba de pozas y barro, junto con truenos y relámpagos, cuán altisonantes actores.

El cielo se oscureció y las nubes negras y gordas pasaban velozmente sobre el pueblo. En vista de esta situación, Blanca Aída comunicó la gran noticia.

-Hoy nadie va a la escuela, no se vistan, quédense acostados en pijamas y yo les llevaré el desayuno a la cama.

-¡Esteban, anda a hablar con tus amigos, el Lalo, el Jorge y el Toño para que se pongan de acuerdo, a qué hora pueden ir a comprar!

Los adolescentes se organizaron equipados con sus capas de aguas con capuchas y botas y se fueron a comprar, mientras el viento inflaba sus capas, ellos parecían enanitos bajo la gran lluvia. Cuando retornaron a sus casas, Esteban junto a sus amigos, el temporal ya se había desatado, el día parecía oscurecerse aún más, los relámpagos y truenos eran terribles y el viento cada vez era más fuerte.

Había un gran árbol frente a la casa que no aguantó más el fuerte viento y cayó justo sobre el dormitorio matrimonial, rompiendo tejas y techo, sin embargo, el mismo árbol caído, compadeciéndose de sus moradores, abrazó la casa para protegerla del temporal que golpeaba sin piedad a las otras casas. Los cables de la luz se cortaron y la casa quedó a oscuras. Blanca Aida se organizó rápidamente y decidió que todos debían dormir en una sola habitación; ella dormiría con su hija menor, las otras dos mujercitas en una cama cercana y los varones dormirían en una improvisada cama en el suelo, la que dio lugar, una vez, los niños instalados en ellas, a improvisados juegos y batallas campales donde las almohadas iban y venían, sirviendo para olvidar el gran temporal.

La cocina, el comedor de diario y la habitación fueron sus espacios inolvidables y obligados recuerdos y comentarios en conversaciones futuras de aquel temporal, que fue uno de los más grandes acontecidos en el centro-sur de Chile.

Blanca Aida se transformó en la gran sacerdotisa, cuenta cuentos, animadora de juegos, pastelera, cocinera, maga y Cid campeadora de las angustias, temores y fantasías de “sus pollitos”.

Los niños se entretenían jugando en el comedor de diario. Desde allí veían, a través de la ventana el travieso y nervioso recorrido de los relámpagos, cómo desaparecía el patio bajo el agua que se había acumulado, amenazando las camas del “Cholo” y del “Rucio”, las que estaban en una bodega, y que ladraban adoloridos por los truenos que herían sus delicados tímpanos.

Llegó la noche, junto a los cánticos y juegos que daban alegría y calor de hogar. Ahora estaban todos acomodados en sus camas y a la luz de la vela, aparecieron las sombras en las paredes, y las manos de Blanca Aída adquirieron esa magia especial, dando vida en las paredes a animales, personajes, y formas que los niños tenían que adivinar.

Aparecieron las gallinas: la Guillermina” que era las más pechugona; La “Eulogia”, que era la más flaca; La “Pituca”, por pituca; La “Treme”, por intrusa; el gallo “Colorao”, amo y señor del gallinero; el “Cholo” y el “Rucio”, además de conejos, zorros, ratones, gatos, papagayos, loros, palomas, mariposas, el viejo del “motemei”, el carnicero “guatón” de la esquina, el “comprador de huesos”, el negro “Casimiro” y la vieja “enojona” que correteaba a los niños a escobazos cuando jugaban pichanga con una pelota de trapo en la polvorienta calle.

Fue una noche especial en una noche especial.

Todos se quedaron dormidos, la vela se apagó y Esteban con una sonrisa de felicidad, escuchaba el viento, la lluvia, los truenos y una vieja lata que sonaba sin cesar.

Fueron seis días de temporal y Esteban salía de compras abriéndose paso entre las ramas del árbol caído que servía de escudo protector de la casa.

En la mañana del séptimo día, amainado el temporal, se escuchó que alguien golpeaba la puerta, y todos asombrados se miraron las caras, se preguntaron ¿Quién será? Y sus curiosidades los llevó a agolparse en la puerta de calle y cuando Blanca Aida abrió la puerta….

¡Ohhh, sorpresa!

Entre las ramas del árbol caído apareció totalmente mojado y embarrado Raúl y el grito de los niños y el llanto de Blanca Aída no se dejó esperar, y la felicidad fue completa.

Pasó el tiempo, y ya Raúl había fallecido, dejando un gran recuerdo de amor, felicidad entre los suyos y Blanca Aída aun soñaba con el calor de sus manos.

Todos sesentones, se reunieron en la gran casa con sus familias. Casi todos se habían ido del pueblo natal, menos Eliana, la segunda hija que cuidaba a su madre, Blanca Aída, que estaba viviendo sus últimos momentos, rodeada de sus hijos y familia.

La casa había cambiado, había televisor, refrigerador, aparatos electrónicos, etc. La habían remodelado en el tiempo, ya no existía la bodega de adobes ni el gallinero.

El ambiente era silencioso y sus hijos rodeaban el lecho de su madre.

Esteban salió un momento de la habitación de su madre y recorrió la casa. Pensaba en cómo habría sido la vida de su madre en aquellos tiempos, cuando la vida llena de restricciones limitaba, a las mujeres como ella, a que fueran buenas esposas, buenas madres, a callar y a aceptar las incomprensiones del matrimonio, dejando muchas veces de ser una auténtica mujer……y a ser felices viendo crecer a sus hijos.

Sin querer, Esteban llegó al dormitorio donde habían sido felices con aquel temporal.

Para su sorpresa, vio dibujado en viejas cartulinas de colegio las manos de su madre representando a los animales, aves, personajes y tantas otras cosas que los hicieron felices. Exultante las llevó al dormitorio donde su madre agonizaba y les dijo “¡chiquillos”! miren lo que encontré en el dormitorio del temporal y la habitación se llenó de pájaros, perros, gatos, gallinas, el viejo del motemei y tantos otros.

Blanca Aída, en su semi inconciencia recordaba que esos dibujos los encontró en un viejo estante y los había guardado por años, hasta que un día decidió pegarlos en la pared, para recordar cómo superaron con alegría y felicidad aquel temporal. Sonrió en su lecho, pensando que unos de sus hijos que ahora lloraba en silencio, los había dibujado, pero ella respetando ese llanto, no dijo nada. Blanca Aida falleció feliz.

En su retorno a la ciudad donde vivía, Esteban reflexionaba.

“Todos tenemos una madre a la cual amamos por siempre”

“Arda en mi pecho y en los vuestros esa eterna llama de amor”



Carlos Cabezas Gálvez

escritor y ensayista