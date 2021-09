Nacional 21-09-2021

Bloomberg: En medio de la economía _más caliente_ del mundo, chilenos esperan 13 meses por un auto nuevo

En el centro de Santiago, el epicentro de lo que probablemente sea la economía más caliente del mundo, Carol Castillo está conociendo a muchísima gente enojada.

Castillo es vendedora en un concesionario de Chevrolet en la ciudad, donde la demanda de autos está tan al rojo vivo por parte de los chilenos con liquidez en efectivo que las listas de espera se prolongan durante meses. Los clientes no se lo toman muy bien, dice Castillo. El shock conduce a la frustración y, a veces, a arrebatos, especialmente de aquellos que buscan comprar una Silverado. La fecha de entrega estimada actual para una versión diésel de la popular camioneta: octubre de 2022. "Todo el mundo quiere su coche ahora mismo", expuso Castillo. Era un miércoles por la mañana, normalmente un momento tranquilo para el concesionario. Y, sin embargo, mientras Castillo miraba al otro lado de la sala de exposición, cada mesa estaba llena de posibles compradores. La escasez no es exclusivamente chilena, por supuesto, los problemas de la cadena de suministro global están estimulando los tiempos de espera para los automóviles en muchos países, pero son particularmente agudos aquí. Los chilenos están en una juerga de compras de proporciones épicas. Los automóviles, refrigeradores y dispositivos electrónicos están volando de los estantes. El crecimiento, según el banco central, se disparará hasta un 11,5% este año, lo que no solo lo convertiría en el más rápido entre las principales economías, sino también en un récord en Chile. Eso no es poca cosa en un país que sufrió una de las mayores expansiones económicas de los tiempos modernos en las décadas de 1980 y 1990, después de que los "Chicago Boys" del dictador Augusto Pinochet desataran una ola de reformas de libre mercado. Irónicamente, uno de los impulsores más fuertes del crecimiento ahora proviene del parcial desmantelamiento de un pilar económico clave de esa época al permitir retiros anticipados de los fondos de pensiones privados establecidos bajo Pinochet. Eso inyectó $49 mil millones en la economía. También ayudan las donaciones en efectivo del gobierno durante la era de la pandemia, otro producto del alejamiento del país de las versiones más estrictas del capitalismo de los Chicago Boys.