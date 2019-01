Policial 19-01-2019

Bolso sospechoso activó operativo de GOPE en Linares: contenía peluches

Fue dejado en la empresa de Seguros Consorcio, ubicada en calle Independencia al llegar a Freire.

Un bolso con peluches, una botella y una lata de cervezas. Ese fue el contenido encontrado finalmente en un bolso dejado o abandonado en el acceso a la oficina de la Empresa de Seguros Consorcio, en calle Independencia casi esquina Freire, en pleno centro de Linares.

Un operativo que se activó alrededor de las 11:30 horas, con la notificación por parte de la administración de estas dependencia a Carabineros, aplicándose el protocolo de seguridad para el caso de artefactos sospechosos, lo que implica evacuación de las dependencias y de los recintos colindantes, cierre de calles y un cordón de seguridad alrededor del sitio.

Cerca de las 12:30 horas, personal del Grupo de Operaciones Especiales, GOPE, de Carabineros llegó desde Talca, procediendo a ejecutar 3 pasos: el primero, con el acceso hasta las oficinas de un funcionario, con el traje de seguridad respectivo, quien fija una cuerda al implemento, se retira y se realiza un movimiento del bolso. Luego, con una pequeña detonación explosiva, que no arrojó alteraciones mayores; y la tercera acción, con la apertura e inspección ocular.

El Mayor José Cárcamo, Comisario de Carabineros de Linares, cerró el operativo poco antes de las 13:30 horas, indicando que “finalmente, nos encontramos con un bolso con peluches, una botella y una lata de cerveza en su interior. Ahora, procede la investigación del origen de esto, quien lo deja y con qué intención, si fue a propósito o por olvido. Para esto se tomarán declaraciones y se verificarán las cámaras de seguridad que, tengo entendido, tiene la oficina. Pero lo que hicieron las personas que notificaron esto, es la actitud correcta si se tienen sospechas sobre un elemento que no es normal o que no corresponde a las acciones y lugares cotidianos en que ellos viven o trabajan”.

Lo que llamó poderosamente la atención, junto con el habitual número significativo de curiosos que sólo permanecen en el lugar para observar, es la actitud de peatones que pretendían cruzar el cordón de seguridad instalado en calle Independencia, entre Freire y San Martín. Algunos, molestos porque debían desviar su recorrido y, lo más insólito, otros sin tener la menor idea o noción del operativo desplegado por la presencia de este bolso sospechoso.