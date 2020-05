Opinión 08-05-2020

Bomberos de Chile





Cuesta mucho - ! muchísimo ! - comprender lo que ha sucedido recientemente a Bomberos de Chile, a quienes se ha recortado el indispensable aporte financiero estatal necesario para el adecuado cumplimiento de sus labores.

Explica el señor Ministro de Hacienda lo inexplicable : "cuando la torta se achica, nadie puede pretender que los pedazos que obtenía sean del mismo tamaño".

¿ Obtenían nuestros bomberos del Estado, como niños pedigueños y glotones, un pedazo de torta cuando en el presupuesto nacional se les asignaba, para el cumplimiento de sus nobles y hasta heroicas funciones, unos ciertos fondos indispensables para poder sostener sus labores de voluntariado ?

Ciertamente que ! NO ! ... La sola frase del simpático Ministro revela, además de su infortunio, desconocimiento e incomprensión de lo que es, ha sido y será la historia de los bomberos de Chile, la labor que ellos cumplen, la forma en que lo hacen y la enorme significación que tienen dentro de nuestra comunidad nacional. Ya se ve que por desgracia aflige al señor Ministro de Hacienda - posiblemente el más locuaz de todos los ministros del ramo que se hayan conocido en nuestra historia - el mal de los economistas: aquello de verlo y examinarlo todo conforme a los dictados fríos y aparentemente exactos (lo que no es sinónimo de justicia) de las pantallas de las calculadoras.

Los bomberos de Chile no aspiran a recibir por lo mucho que hacen ningún trozo de torta y, tampoco, hacen parte del todo común al que deba aplicársele sin más la ley pareja que no siempre es la más justa.

Nuestros bomberos son, como Institución y como personas, un caso excepcionalísimo dentro del todo común chileno. Esta condición excepcional, rarísima por lo demás en el mundo entero, la han justificado invariablemente a través de una más que centenaria historia.

Nuestras instituciones bomberiles son excepcionales (sobre todo en los tiempos materialistas que corren) por las siguientes razones que no comparten con ninguna otra organización semejante:

Primero: porque se trata de instituciones con presencia activa en todo el país, comuna por comuna y, en muchas de ellas, con distintas compañías por barrios, cuyos integrantes, con grandes sacrificios personales, tomando para sí los más elevados riesgos y peligros, consagran por vocación y deber moral, gratuitamente, en forma absolutamente voluntaria, lo mejor de su tiempo en beneficio de la comunidad nacional.

! Dígame señor Ministro si usted conoce en Chile otro caso igual ! ... No lo encontrará por más que lo busque y lo rebusque. Porque el desinterés, la generosidad, el valor y el coraje que demanda ser caballero del fuego no son entre nosotros, precisamente, trigo corriente.

Segundo: porque se trata de instituciones que nacieron y se desarrollaron tradicionalmente en la pobreza de medios, sostenida por un puñado de personas honorables que, por amor a su vocación, han llegado hasta ocupar sus manos como si fueran mendigos que solicitan en las calles, con un "tarrito" monedero, el óbolo de un público generalmente inconsciente que, como gran cosa, les deja caer una moneda, sin comprender lo valioso de sus funciones.

Tercero: porque se trata de instituciones del más alto concepto de patriotismo, fundado en la abnegación y la generosidad, constituyendo el más alto ejemplo cívico que posee nuestra sociedad, sello y carácter de lo que idealmente debiera ser la escuela de la verdadera educación cívica de los chilenos.

La autoridad, como los jefes de familia, siempre deben saber distinguir para ser justos. Discriminar es malo cuando se lo hace en forma negativa; pero es bueno e indispensable cuando la discriminación es positiva y obedece a razones superiores.

En estos días de tragedia mundial y nacional, toda nuestra comunidad nacional ha podido ver a nuestros bomberos voluntarios participando con la mayor disciplina, entrega, sin distinguir horas del día o de la noche, sin cuarentena posible, en cien o más episodios críticos que así lo han exigido. Lo han hecho (siempre lo harán) junto a nuestras policías y nuestros soldados, mancomunadamente, codo a codo, sin pedir nada para sí.

!Sí !... Nuestras instituciones bomberiles son excepcionales y, por ello, deben las autoridades reconocerles su condición: no entregándoles ni un solo pedazo de torta ni pastel como si se tratara de una golosina para un regalón, sino sobriamente los medios necesarios para que su labor de bien público sea cumplida al nivel de su nobleza.

¿ Qué tal sería - señor Ministro - si nuestros bomberos, como sucede en toda Europa, Estados Unidos, América Latina, fueran funcionarios públicos a sueldo, quizás con gremios organizados, con presupuesto institucional permanente, con vacaciones y fueros, con licencias médicas y beneficios por años de servicios, con pagos por horas extras, indemnizaciones por retiro, con previsión, con jubilaciones ?...

! No...señor Ministro !... no se equivoque ni hable de trozos de tortas entre quienes, hasta con pan duro saben cumplir con sus deberes. El patriotismo y la generosidad cívica merecen otras palabras de la autoridad y un trato republicano acorde con la importancia histórica de cada institución.

FOTO: Vicuña Mackenna con su uniforme de bombero. También fueron bomberos Valentín Letelier y Enrique Mac-Iver y así muchos otros notables.





Luis Valentín Ferrada V.