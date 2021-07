Opinión 02-07-2021

BOMBEROS DE CHILE NO SOLO UN ALIADO EN EMERGENCIAS, SINO TAMBIÉN, EN LA REINSERCIÓN SOCIAL





Como Gendarmería sentimos a Bomberos de Chile como una Institución hermana, por el trabajo colaborativo que siempre hemos tenido de parte de sus voluntarios. Es por ello que les enviamos un saludo fraterno en sus 170 años de historia, ayudando siempre que se les necesita.



En el caso de la región del Maule, existe desde siempre una colaboración permanente de los Bomberos de la zona con Gendarmería. Hemos contado de forma permanente, con su apoyo en nuestros procedimientos de emergencias y simulacros de incendios. Un tema que es de constante preocupación e inversión en recursos físicos y humanos al interior de los recintos carcelarios.



Lo que muchos ciudadanos desconocen, es que desde el año 2014 se suma una nueva área de colaboración entre Gendarmería y Bomberos. Se trata de los convenios suscritos, desde ese entonces entre ambas instituciones, que permitieron incorporar a nuestros usuarios de la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad (PSBC), en sus cuarteles, donde se les permite cumplir su pena, prestando apoyo al quehacer bomberil.



¿En qué consiste la pena de prestación de servicios a la comunidad?



La pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad, coordinadas por un delegado de Gendarmería de Chile.



Es una pena de carácter voluntario, no remunerado y está destinada a personas de bajo compromiso delictual condenadas a penas de 300 días o menos y a quienes no hayan pagado una multa.



Desde que comenzaron a suscribirse estos convenios, ya hemos podido tener alianzas con 12 compañías de bomberos, estas son: Bomberos de Cauquenes,

Bomberos de Curicó, Bomberos de Chanco, Bomberos de Villa Alegre, Bomberos de Yerbas Buenas, Bomberos de Retiro, Bomberos de Longaví, Bomberos de Constitución, Bomberos de Empedrado, Bomberos de San Javier, Bomberos de Linares, Bomberos de Río Claro.



A la fecha, ya han pasado 126 penados, que ha resarcido su daño a la sociedad trabajando en los cuarteles de Bomberos del Maule. Incluso en pandemia, estas Compañías, han seguido recibiendo a los usuarios de la pena PSBC, ya que el arduo trabajo de esta Institución no se detiene en la crisis sanitaria.



Muchas gracias a todos los voluntarios de bomberos, por su apoyo a las personas en proceso de reinserción social, ya que, con esta oportunidad están siendo agentes de cambio para una sociedad mejor.





Coronel José Luis Meza Guajardo, Director Regional de Gendarmería.