Opinión 19-06-2018

Bomberos de Chile y de Linares

En estos días, los Cuerpos de Bomberos de todo Chile han elegido, como su nuevo Presidente Nacional, al distinguido jurista linarense, don Raúl Bustos Zavala, persona ampliamente reconocida y apreciada por nuestra comunidad. Sucederá en este alto cargo de responsabilidad al distinguido abogado y bombero don Miguel Reyes Núñez, quien ejerció este mandato durante los últimos 16 años. El señor Reyes hace dejación de la presidencia con los más amplios sentidos de gratitud y admiración, expresados en múltiples homenajes por todos los voluntarios a lo largo de Chile.

Es difícil encontrar en el país una institución que despierte tanta admiración y reconocimiento como Bomberos de Chile. Su larga trayectoria histórica, sus principios de desinteresada abnegación, su exigente misión permanente y la forma en que ella ha sido invariablemente cumplida, con toda razón le han valido el mayor respeto de nuestra ciudadanía. Diríase que aquello del “voluntariado”, que le es y ha sido característico, es entre todas sus muchas virtudes la que más se celebra en la conciencia de nuestra sociedad. ¿ Cuántas otras instituciones de este mismo carácter pueden verdaderamente comparársele entre nosotros los chilenos ?...

Bomberos de Chile, con presencia en todo el territorio nacional, aún en los más apartados rincones y localidades rurales, es un ejemplo de patriotismo, de solidaridad social, de entrega sin límites por los demás, sin haber entrado nunca en los difíciles campos en los cuales los chilenos por desgracia suelen dividirse y aún enfrentarse entre sí. Por sobre los credos religiosos o filosóficos, por sobre el partidismo político, por sobre todo aquello que fracciona o fractura a las personas, esta Institución ha alcanzado a constituirse como un símbolo republicano de unidad y solidaridad ante la desgracia.

Sus muchos mártires históricos nos hablan de la grandeza del espíritu que sostiene el actuar de nuestros Bomberos. Hay un algo “ohhiginiano” que ilumina su vocación: “ lo dan todo sin pedir nada para sí”.

Hace ya mucho tiempo que Bomberos dejó de ser la institución que solo “apaga los incendios”, esa terrible desgracia de la cual nadie está a salvo. Hace ya mucho que Bomberos no son solo escalas, mangueras y bombas de agua poderosas. Al día son mucho más y se han autoimpuesto nuevas misiones, más exigentes, de la mayor importancia social.

Los grandes desastres naturales que, entre nosotros, tanto daño y muertes provocan inesperadamente a grandes sectores de nuestra población o, incluso, a ciudades o pueblos completos, cuentan hay para su auxilio con Bomberos en estrecha coordinación con nuestras Fuerzas Armadas, Policía de Investigaciones, y Organismos especializados del Estado. Los Bomberos se han vuelto indispensables. Allí donde se experimenta el drama de un gran sismo, de un maremoto, de la erupción violenta de un volcán, de las avalanchas de agua y barro que sepultan cientos de hogares, Bomberos debe activar inmediatamente sus medios y - ¡ sin remuneración alguna! – son cientos los Bomberos que organizadamente concurren al siniestro empleando una destreza especial que le es propia.

El hecho de que una personalidad linarense llegue a ocupar ahora, por primera vez, el más alto cargo de responsabilidad institucional – el señor Bustos Zavala – debe llenarnos de orgullo y satisfacción. Ha recibido el respaldo de más del 95% de los Cuerpos de Bomberos de Arica a Magallanes.

Y no debiera extrañarnos esta merecida elección. Porque el señor Bustos Zavala es heredero legítimo de una hermosa tradición de los Bomberos de Linares, cuya primera compañía fue organizada por la brillante personalidad de don Guillermo Blest Gana, al entonces Intendente de nuestra Provincia. El Señor Blest Gana, para que no se olvide, fue no solo un gran literato y poeta de nivel nacional sino, además, hijo de don Guillermo Blest, padre de la Medicina Chilena, y hermano de don Alberto Blest Gana, el célebre Embajador y novelista y, también, de don Joaquín, el Ministro de Defensa del Presidente Pinto, a quien le correspondió dirigir buena parte de la Guerra del Pacífico.

Tienen pues, los Bomberos de Linares, una hermosa tradición que explica bien el porqué, uno de los suyos, asume la cabeza institucional de Bomberos de Chile.



Luis Valentín Ferrada