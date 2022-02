Crónica 16-02-2022

Bomberos y Colbún S.A.: Campaña de Seguridad en torno a Canal Devolución y de riego del Maule

La iniciativa que anualmente se implementa entre las comunidades de Colbún y Yerbas Buenas, esta vez se extendió a los canales de regadío del sector de San Clemente





“Estar al borde del canal, es estar al borde del peligro”. Bajo ese lema, Bomberos de Colbún y Yerbas Buenas, en alianza con Colbún S.A. están impulsando una Campaña de Seguridad con el objetivo de concientizar a vecinos y visitantes de los riesgos que conlleva realizar actividades en el borde del canal de devolución de la Central Machicura y de los canales de regadío.



A través de diferentes acciones comunicacionales en las comunas de Colbún, Yerbas Buenas y -desde este año- también en San Clemente, la campaña buscar evitar que las personas realicen actividades recreativas tanto al borde de los canales como al interior de éstos, ya que implica exponerse innecesariamente a peligros.



Durante estos días, el equipo de Asuntos Públicos de Colbún S.A. junto a Bomberos de las distintas localidades han estado realizando una actividad puerta a puerta con los hogares aledaños a los canales, así como visitas a los sectores de mayor afluencia de público, tales como el Balneario Machicura, para entregar información sobre las medidas preventivas a tener en cuenta en caso de situaciones de emergencia. Adicionalmente, durante el verano se han emitido frases radiales en distintas emisoras para reforzar los mensajes de autocuidado.



José Saá, Subgerente del Complejo Colbún, explica que el objetivo de esta campaña de seguridad es “que los vecinos y todos quienes visitan el sector, conozcan los riesgos a los que se exponen al acercarse a los canales de riego y de devolución. Realizar en el borde del canal actividades tales como acarreo de animales, andar en bicicleta, el tránsito de personas, así como nadar al interior de los canales, pueden generar lamentables accidentes. El llamado es a ser precavido, respetar las medidas de seguridad y compartir las acciones de autocuidado con familiares, amigos y cercanos”.



Macarena Rojas, Directora de la Tercera Compañía de Bomberos de Yerbas Buenas, manifiesta que “poder entregar la información a cada ciudadano del sector, para que tenga conciencia del peligro para no lamentar pérdidas humanas, es muy importante. Venimos trabajando hace varios años en la difusión de esta campaña junto a Colbún S.A. y hemos notado una baja importante en las personas que se acercan a los canales, tanto de devolución como los de regadío”.



Para Dulia Sepúlveda, Presidenta de la Junta de Vecinos del sector de San Clemente, empezar con esta campaña preventiva “es muy buena y me gustaría que pudiéramos seguir trabajando con la comunidad, realizando charlas informativas para que podamos concientizarlos sobre lo que implica vivir al lado de un canal, que no se debe transitar por ahí ni en zonas donde no está autorizado y explicarles que debemos cuidarnos entre todos”.



El Canal de Devolución Central Machicura



El canal de devolución de la Central Machicura es una estructura de 24,8 km de largo que va desde el embalse Machicura hasta el sector de Orilla de Maule en Yerbas Buenas y su fin es conducir las aguas para riego. Su superficie, tiene un torrente caudaloso que puede provocar un accidente si uno cae en su interior y los mismo en los canales de riego, los cuales presentan un caudal con características similarmente peligrosas.



Cabe destacar que los canales no son zonas aptas para baño, pesca, deportes acuáticos, ni para transitar por el borde de sus orillas, por lo que es de fundamental importancia que los vecinos estén informados sobre los riesgos y las medidas de seguridad que se deben adoptar en caso de accidentes. Si caes en el canal de devolución, nada hacia las orillas y acércate tranquilamente a las escalerillas de emergencia. Si ves a alguien caer, no intentes rescatarlo ingresando al Canal. Contáctate directamente con los números de emergencia de tu comuna:



- Bomberos Yerbas Buenas 73-2390046

- Bomberos Colbún 73-2351063.

- Bomberos San Clemente 71-2621272