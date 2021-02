Social 26-02-2021

Bono de 200 mil pesos mensuales: LLAMAN A TRABAJADORES LINARENSES A POSTULAR AL SUBSIDIO “PROTEGE”





Incentivo a la empleabilidad beneficia a mujeres y hombres que tengan a su cuidado hijos menores de 2 años.

La seremi (s) del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Harrison y la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Juanita Vergara, hicieron un llamado a las trabajadoras y trabajadores de la provincia de Linares a postular al nuevo Subsidio al Empleo en su línea “Protege”, iniciativa del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, cuyo objetivo apunta a fomentar la empleabilidad de mujeres y hombres que no cuenten con redes de cuidado necesarias para regresar a trabajar.

“El beneficio otorgará un aporte de $200 mil pesos mensuales, por tres meses, renovables hasta 6 meses, que será entregado directamente al trabajador o trabajadora, ya sea dependiente o independiente, por cada hijo/a menor a 2 años que se encuentre a su cuidado”, explicó Alejandra Harrison.

Recordó que la apertura de las postulaciones comenzó el 15 de febrero, a través del sitio www.subsidioalempleo.cl, web en la que se encuentra información detallada, además de los requisitos para lograr adjudicarse el beneficio.

“La idea es proteger la calidad de los niños que están en esta etapa tan crucial de la vida y brindar estabilidad laboral a todas las mujeres y hombres que están requiriendo apoyo o de una u otra forma requieren compatibilizar su vida maternal con su trabajo”, puntualizó la seremi (s) del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Harrison.

El beneficio, que baja a través de Sence, tiene una extensión de 3 meses desde la fecha de su concesión, los que serán prorrogables mensualmente hasta por 6 meses, siempre que se encuentre vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, y en la medida en que la condición sanitaria producto de la pandemia del COVID-19 lo justifique.

Entre los requisitos se indica que pueden acceder todas las trabajadoras y trabajadores dependientes e independientes, que tengan distintos tipos de remuneraciones y declaradas todas sus cotizaciones. Quienes están con licencia médica por causa común también podrán acceder a este beneficio.

Por su parte, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Juanita Vergara, enfatizó en que “las y los interesados pueden ingresar y postular en la página www.subsidioalempleo.cl. Allí ingresan sus datos y el método de pago, que puede ser una cuenta RUT o de ahorro para que le llegue el beneficio. Hacemos este hincapié porque Linares entra en cuarentena y todo este trámite se puede hacer vía on line”.

Precisó que gran parte de los beneficiarios de este apoyo son mujeres, “ya que, según las estadísticas de empleo, la pandemia ha golpeado mayormente a las mujeres. Muchas de ellas dejaron de trabajar o disminuyeron su jornada laboral porque no tenían una red de apoyo familiar para el cuidado y crianza de los hijos”.

Apuntó que con este beneficio las mujeres tendrán una mayor autonomía, mejor desarrollo personal y podrán mejorar su calidad de vida y la de sus familias, principal objetivo de la agenda de género del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Respecto a la ventana de postulación, ésta será entre el 15 al 28 de febrero, posteriormente entre el 1 y el 20 de marzo. Los montos serán pagados un mes después de otorgado el subsidio y posteriormente se realizarán pagos mensuales durante la duración del beneficio.

¿Qué necesito para postular?

Para postular, el trabajador o trabajadora deberá estar actualmente trabajando de manera dependiente o independiente. En el primer caso, se exigirá contar con cuatro cotizaciones dentro de los últimos 12 meses, siempre que la cotización del mes anterior al de postulación se encuentre declarada y pagada; y, para el caso de trabajadores (as) independientes, deben contar con cotizaciones en la operación renta 2020. Si se trata de trabajadores independientes voluntarios, deben cumplir con el requisito de las trabajadoras dependientes.

Cabe señalar que el beneficio es compatible con el Subsidio al Empleo en sus dos líneas restantes (Regreso y Contrata) y con casos en que el trabajador se haya acogido a la reducción de jornada laboral. También es compatible con otros subsidios como son el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y Bono Trabajo Mujer (BTM).