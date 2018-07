Nacional 19-07-2018

Bono marzo para migrantes genera nueva tensión entre Gobierno y diputados de oposición

Una nueva diferencia se generó entre La Moneda y los diputados de oposición respecto al proyecto que moderniza la Ley de Migraciones que actualmente se discute en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara, presidida por la diputada Daniella Cicardini (PS). Esto, porque el Ejecutivo había propuesto que los extranjeros que viven en Chile deberían cumplir como requisito tener una residencia mínima de dos años para acceder a beneficios de seguridad social con cargo fiscal, entre ellos, al Aporte Familiar Permanente, conocido como el bono marzo.

Sin embargo, la comisión determinó por mayoría de votos no considerar esa indicación y dejar sin plazo mínimo de residencia para acceder a éstos. La situación generó molestia en el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien cuestionó a la oposición, debido a que ayer la misma comisión determinó que para acceder a subsidios de vivienda y a la gratuidad en la educación superior, los migrantes sí tendrían que tener dos años viviendo en el país. El tensión se da aún más considerando que días atrás la misma comisión aprobó un artículo con características de principio regulatorio para toda la ley, que impide expulsar a extranjeros de Chile. "Nuevamente se da una decisión desfavorable respecto a la política migratoria del Gobierno. Nosotros consideramos que existen ciertas restricciones iniciales que debieran tener los extranjeros que tiene que ver con su condición de arraigo. Si la persona no está en condición regular o si la persona está con una visa temporal, nosotros creemos que no deben tener acceso a los beneficios sociales tales como el bono marzo", declaró el subsecretario, tras la votación.