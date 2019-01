Política 03-01-2019

Boric insiste en disculparse por posar con polera de Jaime Guzmán

El diputado Gabriel Boric (MA) volvió a disculparse por haber recibido y posado con una polera que tenía como imagen el rostro del ex senador de la UDI Jaime Guzmán con heridas de bala en la cabeza, haciendo alusión a su asesinato.



El parlamentario del Frente Amplio señaló, tal como ya había declarado a través de su cuenta de Twitter, que la prenda la recibió en 2017, al finalizar una entrevista para un programa musical que se emite por Youtube y el conductor se la entregó "por sorpresa



Según dijo, la polera tenía un "contenido totalmente inadecuado con la imagen del ex senador Guzmán y mí reacción no fue la correcta en ese momento". "Lo que debí haber hecho fue no haberla recibido y rechazado por lo tanto, y pido disculpas a quienes legítimamente se pueden haber sentido ofendido por ello", sostuvo Boric junto con condenar el asesinato al ex parlamentario. Y agregó que "insisto en mi reacción no fue la adecuada y que mis disculpas, que son sinceras y honestas, sean suficientes por dar por zanjado el tema".