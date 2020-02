Opinión 28-02-2020

BORRAR (O OCULTAR) LA HISTORIA

En las protestas, que se autodenominan “pacíficas”, se han atacado los monumentos de toda índole. Se hicieron notables esfuerzos por derribar la estatua del General Baquedano, pero el noble animal, “Diamante”, su caballo predilecto, no lo permitió. Otros fueron rayados con cierto preocupante odio. La tumba de los héroes de Iquique fue también asaltada.

Esta insania por destruir el pasado tiene rasgos bastante antiguos. En los años sesenta, recuerdo una frase escrita por alguien del entonces movimiento hippie en un muro de Santiago: “me cagó en los héroes y las batallas famosas”.

Pero vamos más atrás: Tal vez solo algunos investigadores serios sepan (no incluyó a Jorge Baradit ni a Guillermo Parvex) que en el Archivo Nacional se han encuadernado bajo títulos distintos, documentos o legajos que hablan, por ejemplo, de la investigación por el asesinato de Manuel Rodríguez, el suicidio de Balmaceda o el crimen de Portales. Desde el ya citado depósito, se arrancaron del volumen 36 del Archivo de O’Higgins, los documentos intercambiados entre las autoridades chilenas y de Mendoza, entre ellas una carta de Albino Gutiérrez al Director Supremo de Chile, donde le pide dar muerte a Benavente. Faltan exactamente las fojas de la 109 a la 130, que sin embargo figuran en el índice. Una de ellas es una carta en la cual, según el historiador Eulogio Rojas Mery, quien vio una copia en el archivo de Mendoza, se expresa que el oficial don Dámaso Lobos trae a Chile la cabeza de don José Miguel Carrera, nota fechada de 21 de septiembre de 1821. ¿Quién recibiría o qué destinatario tenía tan macabro envío?

Respecto de Prat y sus hombres, se ha hablado en diversos círculos, de exhumar aquellos restos y practicarles las pruebas de ADN habida consideración de la existencia de descendientes. Fácilmente se descartaría algún error de identificación, toda vez que Prat Serrano y Aldea fueron sepultados en el Cementerio N° 1 de Iquique en mayo de 1879 y su ubicación es de junio de 1881, es decir, tres años más tarde. Todo se hizo por referencias, declaraciones de testigos, etc.

Tampoco está el expediente seguido tras el asesinato de los jóvenes del Seguro Obrero en septiembre de 1938, en las postrimerías del gobierno de don Arturo Alessandri. Hay oficios dispersos, pero nada que abra la luz sobre ese sangriento suceso.

La Corte de Santiago negó en el 2008 la solicitud de presuntos deudos de Manuel Rodríguez para exhumar sus restos y practicar las ya citadas pruebas de identidad. Así se habría probado que existió un hijo y, desde luego, descendencia. Es cierto que la tramitación fue muy mal llevada por quienes dicen tener la sangre del prócer.

Otro descendiente del gran patriota, quien ahora ocupa un cargo de importancia en nuestro estrato político, nos habló hace dos años de trasladar la estatua de Rodríguez, hoy en el parque Bustamante y de autoría de la escultora Blanca Merino, hasta la plaza frente a la Moneda. Pero no sabemos las diligencias que en tal sentido se habrán realizado. Dicho monumento fue donado por la Colonia Italiana en 1910.

Los restos de Balmaceda fueron sepultados secretamente la noche del 18 de septiembre de 1891, tras levantarse un acta de su fallecimiento que sería más tarde modificaba y que el revolver con el que se dio muerte fue sustraído ocultamente por un sacerdote de apellido Lisboa, para ser recuperado años después. El arma, en una fotografía, aparece en la mano derecha del mandatario, aun cuando éste era zurdo.

En el Camposanto, Balmaceda fue dejado en una bóveda del administrador del Cementerio Manuel Arriarán, pero temeroso de un ultraje, éste lo llevó secretamente a la tumba 1355. Allí descansó hasta 1896 en que se hicieron sus funerales, calmados ya los odios. Hacemos la misma pregunta, ¿Eran sus restos los que se inhumaron en el mausoleo donde hoy están, en el Cementerio General de Santiago?

A mayor abundamiento de datos, no hubo examen de ADN de los restos del expresidente Allende, al ser trasladados a Santiago desde el Cementerio de Santa Inés de Valparaíso el 4 de septiembre de 1990. Era un trámite no menor.

Como se puede observar, destruir hoy monumentos de los próceres, pintarlos o dañarlos, o sea borrar la historia, viene desde hace bastante tiempo, en diversas formas y por extraviados motivos.

Y solo hemos contado algunos.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia