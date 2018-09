Opinión 23-09-2018

¿Botín de guerra o saqueo?

El domingo próximo pasado, tuve la satisfacción de comprobar el elevado número de “visitas” que tuvo nuestro art. titulado“Los leones de la Plaza de Armas” crónica que en verdad fue un lamento por todos los bienes patrimoniales linarenses perdidos, esperando que algunos sean recuperados.

En dicha crónica acotamos que los leones de mármol que adornaban nuestra Plaza, fueron traídos como “ botín de guerra” desde el Perú, Como docente jubilado, siempre nos queda aquello el de enseñar, instruir, por lo que esta vez, nuestra crónica tendrá un doble sentido: 1.- Aclarar conceptualmente qué es un botín de guerra, su génesis y desarrollo a través de la historia y 2º ; establecer quienes trajeron a nuestra región algunos bienes inmuebles como “ botín de guerra” .Para ello, nos apoyaremos en relatos fidedignos aportados por el profesor don Jaime González Colville.

1.- Se denomina “Botín militar o botín de guerra” a todos los bienes movibles, tomados al enemigo por los soldados vencedores; con o sin el consentimiento de un Jefe (General, Coronel, Mayor, etc.) Esa costumbre viene de antaño. Lo encontramos por ejemplo en el pueblo judío, donde el Gran Sacerdote y los Príncipes o Reyes del pueblo, recibían todo lo obtenido en el “saqueo” a las ciudades vencidas. ¿VioUd. La teleserie “Josué”? Allí pudimos constatar como los soldados arrasaban con todo objeto de valor y lo llevaban a su nación en gestación: Israel.

El botín era repartido por partes iguales entre los soldados combatientes. Un quinto quedaba como primicia para el Gran Sacerdote, otro quinto, para los cuidadores del Tabernáculo (Levitas).

En la Guerra de Troya (Grecia) todo el botín era entregado al General victorioso, el que lo repartía en partes iguales a sus soldados, autorizándolos para guardarlos, venderlos, cambiarlos o darlos como “rescate”. Los vencidos eran considerados como esclavos” y sus dueños tenían derecho de vida o muerte sobre ellos o dejarlos “libres”. El Gran Carlos Magno, no escapó a esas costumbres, dejando a veces para si parte del botín para preparar otras guerras.

En Roma, el botín era repartido por los Cónsules.Dejaban parte de éste, para construir nuevos palacios, templos o subsidiar otras guerras. Al leer parte de este tema, encontramos el nombre del dictador” Cincinato” que fue admirado tiempo atrás por otro militar chileno. En la Edad Media, también podemos leer repartos de botines de guerra, al igual que los romanos.

En nuestra América, poco se habla de “botines de guerra”, pero sí de “apropiación de territorios”. Así es como México perdió gran parte de él a manos de Usa. Perú se apropió de provincias ecuatorianas. Brasil de parte del Uruguay. La Gran Colombia de parte del Perú (1932 región del Mayne, Jaén de los Andes). Ecuador con Nueva Granada (1832) por la soberanía de la prov. de Pasto, Popayán…. En resumen en cruentas guerras Uruguay, Paraguay y Boliviaperdieron parte de sus territorios.

Al comenzar dijimos que esta crónica tenía dos subtemas.Vimos ya uno. Veamos el 2º que dice relación con el cómo llegó a nuestra región “botín de guerra” traído desde el Perú.

Según estudios del Historiador Jaime González C. nos relata que el Coronel José Francisco Gana, trajo desde el Perú numerosos trofeos de guerra, traducidos en obras de arte, bombas de palanca para los bomberos de Talca, gesto que fue reconocido públicamente por el Director de la Primera Compañía de esa ciudad don Víctor Silva(existe una publicación de prensa al respecto).

González Colville al respecto acota que, tras la batalla de Chorrillos y Miraflores, el Estado Mayor comandado por el General Manuel Baquedano y sus Oficiales fueron a pernoctar al Hotel Terry.Los soldados chilenos, sin mando de Oficiales durante algunas horas se entregaron al “saqueo” y a incendiar edificios, calificados éstos últimos como “reducto de enemigos”.

En Lima existía una Compañía de Bomberos, una de las mejores dotadas de implementación llamada “Garibaldi” (fundada en 1873) llamada así en honor del líder italianoGiuseppe, quien había vivido en Lima. Casi todos los voluntarios eran italianos o descendientes de éstos y en su gran mayoría eran miembros de la Orden Masónica de Lima.

El 14 de enero de 1881 trece voluntarios con sus dos bombas de palanca, salieron a combatir los incendios provocados por soldados chilenos.Una patrulla de bomberos fueron apresados y al confundirlos con soldados por el casco y uniforme y….sin previo juicio fueron asesinados a culatazos o disparos en la Plaza llamada “la Herradura” (ubicada cerca del hotel Terry)

Sus cuerpos arrojados a una zona despoblada de Chorrillos. Fueron posteriormente recuperados secretamente y el año 1929 fue erigido un mausoleo en el Camposanto de Lima (Ver fotografía de éste), donde permanecen sus restos. Siete de esos Voluntarios Bomberiles eras Masones. Por supuesto que el caballeroso general Baquedano deploró tal acción y dio órdenes severas para que no volvieran a repetirse dichos desmanes. Este episodio fue narrado por el corresponsal del Mercurio de Valparaíso en la edición del 22 de mayo de 1881.

El historiador Gonzalo Bulnes, narra esta misma verdad en su obra “La guerra del Pacífico” edición 1955, tomo II pág. 348.349.

Arrancadas a sus dueños, las dos bombas a palanca fueron embarcadas en el Callao y por gestión del Coronel Gana, enviadas a Bomberos de Talca y otra para Molina.Junto a ellas se embarcó la estatua de la Victoria (que para los talquinos encierra otra historia anecdótica) los Leones y los Libros de la biblioteca de don Ricardo Palma, junto a otros objetos.

Para evitar la traída de nuevos trofeos se puso una severa restricción en la aduana del Callao, pero de nada sirvió para el Coronel talquino José Fco. Gana que hizo vista gorda y trajo objetos destinados a nuestra región.Gran parte de los “leones” quedaron En Talca junto a otras obras que aún se ven en dicha Plaza.En Linares adornaron hasta hace poco tiempo los dos leones.Hoy, como ya dijimos existe solo UNO ¿ Y el otro nos preguntamos de nuevo en voz alta y pública ¿ A donde fue llevado? ¿ está en el llamado cuartel de aseo ubicado en salida al Huapi? Quiero creer que sí, solicito solo que si está destrozado, pronto sea restaurado y devuelto a su lugar de origen: nuestra bella Plaza de Armas.

El filósofo escocés Thomas Carlyle en una de sus obras afirmó “ El silencio es más elocuente que las palabras” y……al parecer no estaba equivocado. A veces no es necesario expresarse fluidamente, en forma elegante y en forma persuasiva……….ES mejor callarse, pues el mismo silencio puede resultar atronador, pero el silencio, no niega nunca una denuncia y constituye en sí, como una brújula que sirve para avanzar entre los posibles significados o respuestas, sean éstas como sean ..¿o no piensa Ud. al igual que yo?

FOTO: Mausoleo con los restos de los 13 bomberos italianos y peruanos (Gentileza Jaime González Colville)



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista