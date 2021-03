Opinión 23-03-2021

BRASIL, LA AGONÍA DEL GIGANTE



Trabajando en turismo y en vistas de lo que la pandemia le trajo mundialmente a esta industria, decidí venirme a vivir a Brasil, la verdad volver a vivir, pues ya lo había hecho antes en dos oportunidades. Eso lo materialicé en octubre pasado, llegando primero a São Paulo para luego trasladarme un poco más al norte a Minas Gerais (palo de Pinilla).

Desde un comienzo percibí que aquí las cosas eran “diferentes”. Muchas personas en las calles sin mascara, locales abarrotados y sin distanciamiento ni nada y mucha, pero mucha desidia en cuanto a la forma que se enfrentaba la pandemia.

Lo anterior no solo explicaba las cifras de contagios y víctimas del Coronavirus, sino que a la vez justificaba la serie de críticas mundiales, no sólo a los dichos, como también a la gestión del gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

Efectivamente esa desidia de la que ya me referí no era casual y sin duda obedecía a una estrategia de “apertura” hacia la “normalidad” que generara un explosivo mejoramiento de la alicaída economía brasileña.

La estructura política del tipo federal, es decir con estados regidos por gobernadores electos y de todas las tendencias, generaba no sólo voces disonantes, sino que también actitudes en políticas de salud pública que enfurecían al gobierno central, a Brasilia.

Un caso fue el del gobernador del estado de São Paulo, João Doria, quien hasta antes del “renacer” de Lula sonaba como el más firme contrincante de Bolsonaro en las elecciones del 2022. Doria en más de una oportunidad intentó aplicar en su territorio medidas de cuarentena, como ya dije, contrarias a la política de salud impulsadas por el Ministerio de Salud, es decir la política oficial. También Doria fue un firme impulsor del convenio efectuado entre el laboratorio chino Sinovac y el famoso Instituto Butantán de São Paulo, quienes en conjunto trabajaban en la creación de la vacuna brasileña llamada CoronaVac y que es hoy la más utilizada aquí en el lerdo proceso de vacunación brasileño.

¿Qué más les puedo contar?

Talvez decirles que aquí como en todo el mundo se ve con inmenso respeto y admiración el proceso chileno de vacunación. Se resalta sin voces disonantes (rarísimo aquí), cómo Chile se pudo convertir en un referente mundial de vacunación y cómo una inteligente estrategia de anticipada diversificación en la compra de las vacunas, generó un stock generoso que unido a una logística eficiente, llevará a Chile a ser uno de los primeros países en tener una inmunidad colectiva. Se destaca también lo cuanto esto acelerará el proceso de recuperación económica del país.

El pueblo brasileño está realmente triste y triste es constatar cómo esta falta de previsión, esta absurda disputa política y un caos administrativo, se llevan a diario a miles de personas, sin que aún hoy exista una claridad de cómo y cuándo todo esto acabará.





(Ricardo Álvarez Vega, contador auditor)