Política 08-06-2017

Braulio Jatar agradece a diputados chilenos aprobación de proyecto que busca su liberación

Por 75 votos a favor la Cámara de Diputados aprobó esta tarde un proyecto de Resolución donde se le solicita a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores para que solicite al gobierno de Venezuela la liberación inmediata de Braulio Jatar.

Tras conocer la aprobación de esta iniciativa, el propio Jatar envió un audio agradeciendo el apoyo permanente que le han otorgado los diputados chilenos, que de manera transversal, han respaldado su liberación desde un principio.

“Mucho tiempo he pensado en cómo agradecer tanto cariño, tanta solidaridad y tanto amor de tanta gente, por eso no quiero dejar pasar más tiempo. Aunque sigo restringido de mis libertades ciudadanas desde todo punto de vista, quiero agradecer a ese grupo de personas que me han llevado de la mano en estos caminos tan difíciles, y tan indeseados, pero convencido siempre de que afuera hay amor y solidaridad representado en los rostros de cada uno de los dignos representantes del pueblo chileno. Solidaridad que le expresaron a mi madre y a mi padre en momentos muy difíciles cuando hace más de 60 años le dieron cobijo a mi familia, como lo hacen ahora conmigo”, expresó Jatar.

Por su parte, el diputado y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud, señaló “valoro que la Cámara de Diputados haya aprobado sin ningún voto en contra pedirle a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, la liberación de Braulio Jatar, nuestro compatriota chileno-venezolano que lleva más de nueve meses preso”.