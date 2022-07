Opinión 05-07-2022

Brechas educacionales: más allá de la nueva Constitución



Con la entrega del borrador de la nueva Constitución, han surgido temas que requieren ser revisados desde sus fundamentos. Por ejemplo, tener acceso universal a la conectividad digital como un derecho que debe ser garantizado por el Estado.



Actualmente, nos encontramos a la espera de la extensión de la red 5G, que permitirá cobertura de internet hasta en los lugares más apartados, en un contexto en el que zonas remotas del país no cuentan aún con 3G o 4G o, derechamente, no tienen señal.



¿Garantiza la cobertura total de internet en el país, por sí sola, el fin de las brechas educacionales en el territorio? Lamentablemente, la respuesta es negativa. No por tener internet una comunidad poseerá acceso a educación de calidad.



Para que ello ocurra deberían existir, además de conectividad en zonas apartadas, profesores preparados en el uso de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento (TIC) y en la aplicación de un currículum académico especializado.



Por ejemplo, el Instituto Profesional IACC, ofrece educación online de calidad certificada por la CNA, sin considerar barreras geográficas, llegando con docentes especializados a todas las zonas que lo requieran, lo que garantiza la democratización de la enseñanza.



Chile debería contar con buena conectividad. Se puede entregar educación online, ya sea técnica o profesional, y mantener el talento local en una zona para potenciarla con profesionales de primera línea, pero se requiere garantizar la conexión a internet.



Hablo de un derecho que trasciende cualquier texto constitucional, pues se trata de acciones concretas que se deben considerar cuando se piensa en un futuro educacional que integre a todo el país.





José Tomás Cordero

Vicerrector de Admisión, Vinculación con el Medio y Comunicaciones

Instituto Profesional IACC