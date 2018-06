Opinión 03-06-2018

Breve análisis del problema feminista

Como Ud. ya se ha impuesto por la radio-prensa-televisión, el escenario político-social desde un tiempo a la fecha, está siendo remecido por el “ Movimiento Feminista”. Ellas están demandando un cambio donde participan y son actores importantes. Muchedumbres de féminas marchando por las avenidas de la capital, mostrando “ pechos desnudos” o portando carteles anunciando la lucha entre “ Feminismo vs. Machismo” han obligado al Gobierno a acoger sus demandas .Días atrás nuestro Presidente firmó un Proyecto con Suma Urgencia para una Reforma Constitucional que promueve la igualdad entre hombres y mujeres ,tratando de terminar así la prohibición por ejemplo de que la mujer pueda contraer segundas nupcias y el derecho a la mujer de vivir una vida libre de violencia.

En el fondo, busca que las mujeres tengan los mismos derechos, deberes, oportunidades y dignidad que los varones.

Hace poco leímos a Eugenio Tironi en un art. titulado “ Bombas en la Moneda” donde expresa celebrar por su parte de la Agenda de Equidad de Género, presentado por el Pte. Piñera, el cual hace suyo la bandera contra el abuso, acoso amoroso, todo aquello proclamado en las Marchas estudiantiles.

Políticos, estudiantes y periodistas están comentando conceptos tales como Sexo- Género- Rol de expresión de Género- Identidad de Género e Igualdad y Equidad de Género.

El motivo de esta crónica, es tratar de establecer un poco de claridad en los conceptos antes enunciados ,pues he leído comentarios, visto intervenciones televisivas, escuchado entrevistas, en que muchos participantes elucubran a su manera sobre algunos de esos conceptos, sin dominar ni el léxico y menos la profundidad cognitiva de ellos.

Una de las cosas que aprendí como “ docente de profesión” es primero buscar la génesis del tema, definir los conceptos ¿ y cómo se preguntará Ud? Aprendí también que ello se consigue leyendo el Diccionario , buscando antecedentes históricos e innformándose todo lo que se pueda, sobre la temática en cuestión.

Por todo lo anterior, sabemos que la mujer en el pasado y en el presente, han tenido que enfrentar grandes discriminaciones, postergaciones, privaciones ,humillaciones, por la sola circunstancias de ser “ mujer” catalogada como de “ segunda categoría” o por no “ encajar del todo en la categoría de comportamiento ético y social esperable de ellas en consideración ( como ya hemos repetido) por su sexo de nacimiento, todo ello en atención a las convicciones importantes en esos ámbitos.

En esta materia, la sociedad ha experimentado una transición y hay que reconocerlo, desde la Discriminación hacia una Igualdad de derechos y también desde el Sexo, hacia el Género; desde la genialidad hacia la consideración del individuo en la integración de sus dimensiones; en la complejidad de su ser y en la dignidad esencial reconocible a cada persona, independiente de su sexo de nacimiento y de su Género.

En ésta primera parte solo nos referiremos al concepto SEXO, para posteriormente si tenemos aceptación de los lectores referirnos a “ Género, su rol y expresión.

SEXO: Analizado el tema desde la perspectiva netamente biológica, vemos que todos los pertenecientes de la especie humana se les atribuye la pertenecía a cierto “ sexo” en base a un conjunto de características genético-anatómico-fisiológicas, llámense éstas cromosomas, gametos, hormonas, bello, contextura física, órganos sexuales ,entre los principales,

Así los individuos se pueden clasificar en : Masculinos o Femeninos. Al respecto, debemos dejar constancia que estudiosos del tema descartan una “ tercera” categoría: “ Intersexualidad” o “ Hermafroditismo”.

CARACTERISTICAS DEL SEXO MASCULINO: Poseen cromosomas “ XY” tienen predominio de testosterona, glándulas sexuales ,producción de espermatozoides, vellos faciales y pectorales, musculatura dura, pene y testículos.

SEXO FEMENINO: Poseen cromosomas “X”, predominio de estrógeno, producción de óvulos, ausencia de bellos, musculatura reducida, ovarios,útero y vagina.

Someramente, hemos visto las características e identificación del sexo de un individuo, por lo cual es muy importante No confundir SEXO con “ Orientación Sexual de un individuo ,pues, no son palabras sinónimas .Son muy distintas. Esta última corresponde al tipo de “ atracción sexual ,erótica y emocional” que experimenta un individuo .Hay las siguientes opciones. Le atraen solo los individuos del Sexo Masculino, o bien, solo los del sexo femenino, o bien, ambos anteriores a la vez o, simplemente ninguno de los anteriores.

Así ( y comúnmente) los individuos del sexo masculino, se orientarán sexualmente hacia los individuos de sexo femenino. Sabemos que esto no siempre es así .Lo mismo ocurre con individuos de sexo femenino, Cuando ocurre que un individuo de sexo masculino “ se orienta” sexualmente hacia otro del mismo sexo, sin dejar de ser biológicamente hablando de sexo masculino, comúnmente a esa persona se le designa como “ gay” y si la persona es de sexo femenino y se orienta hacia otra del mismo sexo ,estamos ahora hablando de “ lesbiana”.

En resumen, el desear una persona del mismo sexo, se llama “orientación Sexual”. Recordada esta parte, ya estamos en condiciones de analizar en otra ocasión el concepto de “Género”, que como verán no es lo mismo que Sexo.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista