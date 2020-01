Opinión 19-01-2020

Breve ensayo sobre conceptos agnósticos- ateos



Discutir sobre estos tema es en verdad a veces un “ diálogo de sordos”. Vaya al respecto, una breve explicación. Se trata esta frase de dar a entender que eventualmente personas de posiciones opuestas, discuten sin escucharse. Cada cual defiende su posición, pero sin analizar lo que quiere decir la otra. No se escuchan, por lo tanto, son como sordos.

Al contrario, las personas que poseen un cierto nivel cultural, cuando conversan sobre algún tema delicado y muy personal, lo hacen sin tratar de imponer sus ideas sobre el otro, dicha conversación se llama “ diálogo” En el cual existe un contenido de legalidad y no de interpretación que hace cada cual sobre su ponencia.

El diálogo, pues, flexibiliza las posiciones, pensando así que nadie tiene la verdad absoluta y por ende éste, permite la real convivencia. Y, es el diálogo el que falta en estos momentos en nuestro país, donde existen y se expresan por doquier sentimientos extremos en lo político y en lo social, surgiendo posiciones extremas, casi insuperables una de otras, resultando así un “ batiburrillo” en el que la verdad, como concepto, desaparece, apareciendo pequeños líderes arrastrados por masas que les siguen dócilmente.

Hemos hecho este preámbulo, para que juntos veamos dos conceptos que aparentemente son irreconciliables ,pero No lo son, pues se tratan de posiciones religiosas y filosóficas que pertenecen al ámbito personal de cada individuo .No tocaremos el pensamiento religioso, basado en dogmas( imposiciones, temas no posibles de analizar ni discutir) pero, si veremos otras que pertenecen también al ámbito personal y que son cultivadas por personas que, tras un estudio personal llegan a otras variadas conclusiones.

Veremos hoy , lo que piensan los llamados Agnósticos y los Ateos.

Los primeros: los Agnósticos creen solo en todo lo que puede ser < demostrado> por lo tanto no se plantea que Dios exista como tal, mientras que no sea demostrable.

ATEO: son personas que No creen en ningún dios. Si el ateísmo fuera una religión, sería hoy la cuarta posición en el mundo, después de la Mahometana, Budista y Cristiana. Al respecto, George Bush en una de sus intervenciones expresó : “ No , no sé si los ateos deben ser considerados como compatriotas. Esta es una nación bajo Dios. ( USA). Pero, hoy sabemos que 36 millones de estadounidenses no creen en ningún dios o son simplemente agnósticos.

Un estudio de la Univ. de Minessota encontró que tras los afroamericanos, gays , inmigrantes, lesbianas y musulmanes, los ateos son considerados como los menos estadounidenses. Muchos piensan que los “ ateos” están retratados bíblicamente en el Salmo 14.1 donde se lee: “ dice el necio en su corazón: no hay Dios”…….”Se han corrompido, hacen obras abominables .No hay quien haga el bien……”.

Pero si uno lee el significado de “ necio” ( palabra que proviene del latín < necius) descubrirá que este adjetivo significa “ ignorante, que no sabe lo que le falta o debiera ser. Significa además ; imprudente o falto de razón, terco, porfiado. Son también expresiones de necio los siguientes términos: tonto, imbécil, idiota, bobo, estúpido, burro, memo, zopenco, inepto, palurdo, ignorante y etc.

Pero, según hemos leído en un estudio al respecto, no todos los llamados ateos que por razones fundadas aseguran ,que han llegado a este estado espiritual, cultural ( ateísmo) después de enormes estudios científicos, filosóficos y hondas reflexiones. Así es como por ejemplo Isaac Asimow llegó a explicar su ateísmo por sus trabajos bioquímicos, escritor de ciencia ficción, divulgador de la ciencia. Al respecto recordemos la película “ Yo, robot” donde se da a conocer su pensamiento escrito en 1950.

Otro que también por su condición de Ateo, podría haber sido catalogado como > necio> ( según la Biblia) fue Noam Chomsky, profesor de lingüística en el MIT, considerado como el principal intelectual público americano en el 2005 y como el más importante pensador contemporáneo por el New York Time .Otra atea ( necia) fue la ganadora del Premio Nobel de física en el 2003 y el de Química , en 1911, Marie Currie, descubridora de los elementos radio y polonio. Nunca patentó el poderoso aislamiento del radio, dejándolo abierto a la investigación para toda la comunidad científica.

Richart Dawking, fue otro agnóstico. Profesor de biología en Oxfort, etólogo, zoólogo, teórico evolutivo, etc. Fue elegido como el intelectual británico Nº 1.Autor del “ Gen egoísta” ( 1976 que popularizó la visión evolucionista e introdujo los términos de MEME y Memética).

Daniel Dennet, también fue un conocido agnóstico. Científico cognitivo y biólogo evolucionista. Desde 1987 es miembro de la Academia de arte y ciencia y de la Academia europea de ciencias y artes.

No podemos terminar esta crónica cultural sin dejar de nombrar a Thomas Edison, inventor entre otros de la bombilla de luz incandescente y de 1400 inventos más, como el telégrafo, impresor múltiple, fonógrafo, kinestoscopio, pilas acumulativas, baterías……

Albert Einstein, el científico más importante del siglo XX, fue junto a Richard Eyman , Michel Foucault, Sigmund Freud ( creador del psicoanálisis); Carl Sagan ( astrónomo, ganador del Premio Pulitzer 1978) y decenas de otros científicos, agnósticos por convicción cultural.

Quizás el que interpreta a todos los hombres y mujeres de ciencias que llegaron a convicciones agnósticas, fue Carl Sagan que en una ocasión acotó: “ Para mi es mucho mejor comprender el Universo como realmente es, que persistir en el engaño, por más satisfactorio y tranquilizador que pueda aparecer”…..



René Recabarren Castillo

Profesor Normalista