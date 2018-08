Opinión 05-08-2018

Breves conclusiones sobre debate temas sexo-género

Domingo a domingo, quizás en poco atrayentes crónicas, tratamos de entregar a nuestros lectores, algunos antecedentes sobre temas que están hoy en día, en el tapete de la discusión pública.

El tema en si es álgido ,por la terminología técnica empleada ,lo que lo hace poco sugestivo y atrayente, pero, en si es netamente cultural. Ayer, hoy y también mañana continuarán ,especialmente las juventudes universitarias ,luchando por la implantación del Feminismo .Lucha comenzada en la vieja Europa, muchos años atrás y que solo persigue que la mujer sea valorada en toda la extensión de la palabra.

Esa inquietud ,nos motivó a leer y estudiar artículos sobre ese tema. Es así como llegó a mis manos un ejemplar del tema tratado en un centro cultural de Santiago ( mayo 2018) que nos permitió leer sobre sexo- Género- Rol o Expresión de Género, Identidad- Igualdad y Equidad de Género, resumen que hicimos llegar a Uds. en crónicas publicadas en este mismo medio en los días domingos.

Después de todo lo escrito y leído, os solicito meditar un tanto, sobre una interrogante planteada muchos años atrás por Shakespeare en “ El Rey Lear” ……¿ Quién es el que puede decirme quien soy yo?.......¿ Qué género poseo?-…..¿ Podré solicitar para mí y los demás igualdad- equidad de género?

El movimiento feminista, también persigue la implantación del llamado “ Lenguaje Inclusivo”, tema recurrente que los literatos especialmente, rechazan en todas sus partes, dado que, desvirtúa y confunde la gramática con el < machismo>, permitiendo el uso de dobletes ( asi se habla de miembros y miembras) o sea, se cambia en las palabras la “e” por la “O” y la “ a”. Otros ejemplo: se debe decir Diputados y diputadas o solo “ diputades”.

¿ No cree Ud. que esto solo es una gran payasada? Al menos así lo creo yo. No debe llegar la demanda feminista hasta este extremo….. El Feminismo debe solo defender que se reconozca a la mujer, los mismos derechos civiles y políticos que posee el hombre. Los derechos respecto al trabajo, igualdad en la remuneración ,sea hombre o mujer, instrucción y educación, profesión y política ,etc….

Leímos el miérc. 1 de agosto que la Mamara aprobó la reforma para garantizar la “ igualdad de derechos” entre hombres y mujeres ,sin embargo el quórum no dió para aprobar la equidad de salarios entre ellos, como también se cayó el deber del estado de generar una educ. inclusiva y no sexista. Los derechos de propiedad, paridad en puestos públicos ,tampoco fue aprobado ( por ahora).

Sobre esta temática, mucho más podríamos agregar y comentar, sin embargo, debemos establecer que la gran mayoría de las limitaciones y restricciones analizadas en nuestras crónicas anteriores, quizás no evidenciaron tener un sustento científico o moral, por lo que puede pensarse que más se acercan a prejuicios de diversa índole o a desigualdades discriminatorias.

Al respecto, como persona adogmática, libre pensador, debo enfatizar que, todos debemos combatir prejuicios ,comenzando por los nuestros y luego por los que poseen los demás ,solo así formaremos generaciones pensantes, libres ,solidarias y sobre todo tolerantes…..

Por lo tanto, creemos que nadie puede manifestar rechazo a iniciativas que propugnan el sentido de Género, Rol o Expresión del mismo; como también Identidad de Género, pues, todas ellas son manifestaciones culturales, susceptibles de variabilidad, en función del avance social de la conciencia humana, a través del tiempo.

Es así como la pertenencia de un individuo a un Género dado, una diferencia de trato, en cualquier ámbito en que aparezca ,llámese jurídico, político, social, religioso, debe ser atendido solo como Expresión y nunca ser vista con discriminación arbitraria .Lo contrario, es pensar y tratar a alguien con una diferencia inaceptable, repudiable e incluso: sancionable.

Tarea nuestra será, pues, anular las diferencias discriminatorias, respetar las diferencias de los demás y entregarles oportunidades, si está en nuestras manos hacerlo.

Termino esta crónica, dejando para todos Uds. una interrogante a conversar con los suyos y obtener finalmente una conclusión. La pregunta es : ¿ Hasta qué punto es válido ( científica y moralmente) que el SEXO biológico de nacimiento deba limitar o restringir la vida, los derechos y las oportunidades de un individuo?.......



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista