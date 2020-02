Crónica 07-02-2020

Breves de Yerbas Buenas 07-02-2020



1. La Prefecto de la PDI de Linares Paola Elgueta indicó que "el nuevo edificio para nuestro servicio fue planificado en el año 2008, mucho tiempo antes que yo llegara a esta provincia. Nos encontramos en proceso de instalación de muebles, computadores, estamos alajando nuestro edificio, así que esperamos inaugurarlos el próximo mes, para poder darle a la ciudadanía un servicio con mejor infraestructura porque la comunidad se lo merece”.



02. La municipalidad de Yerbas Buenas tiene programado durante el mes, actividades culturales en beneficio de la comunidad.

Este sábado corresponde el primer evento: “Noche del recuerdo" en la que actuarán Los de la Pampa y Mario Valencia y su teclado, por lo que el municipio invita al público a disfrutar de este espectáculo, donde habrá diversas melodías.



03. La presidenta de la unidad vecinal de Maitencillo adentro Ruth Cabrera Parra expresó que para el presente año no va el festival de la frambuesa, por no existir recursos económicos, lo que deriva en que se postule a un proyecto al 2% de cultura y realizar este evento el próximo año. La presidenta presenta sus disculpas a los veraneantes por no realizar esta actividad.



04. La comunidad del lugar de Puipuyén han expresado que en forma periódicamente hay cortes de luz pública como también particular, solicitando a la empresa solucionar esta anomalía, para poner fin a esta molesta situación.

Los reclamantes indican que en esta localidad no existen veredas ni ciclovías, por lo que los vecinos piden a las autoridades tener en consideración este hecho y poder considerarlo en futuro proyectos.