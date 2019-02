Crónica 12-02-2019

Brigadistas, técnicos y aeronave de CONAF Maule apoyan combate contra incendios en La Araucanía

Dos brigadas forestales acompañadas de un equipo compuesto por 4 técnicos, más el Avión de Combate AT 302 con base en El Boldo, se encuentran apoyando las labores de combate de los incendios forestales en la región de La Araucanía.

Se trata de la brigada Maqui 7 con sede en Retiro y de la Brigada Maqui 4 Santa Natalia de San Javier, “lo que es parte de la estrategia de disposición de recursos a nivel nacional en que considera el apoyo interregional cuando es necesario, sin por supuesto afectar la cobertura en el territorio de origen de esas brigadas”, explicó el Director Regional de la CONAF maulina, Marcelo Mena.

La autoridad señaló que en el Maule las condiciones meteorológicas del fin de semana fueron mejores que la semana anterior dado que las temperaturas máximas bajaron, por lo que en coordinación con la ONEMI Regional se levantó el estado de Alerta Temprana Preventiva.

Esto significó que las rutas de patrullaje preventivo y de monitoreo se cubrieron con personal de la corporación y las empresas forestales, sin necesidad de refuerzo por parte de los servicios del agro y de otros ministerios.

El fin de semana además se realizaron operativos de prevención en ferias y zonas de camping donde se concentran los veraneantes. Por ejemplo, en la provincia de Cauquenes, junto a la PDI y Carabineros, CONAF y su mascota Forestín recorrieron la feria de Cauquenes, el encuentro del Mundo Campesino de Pelluhue y la Feria del Queso de Chanco. ”Todas actividades muy importantes para nuestra zona porque atraen turistas, pero donde es necesario redoblar la vigilancia por la alta concentración de personas”, agregó Marcelo Mena.

En cuanto al balance de los últimos incendios, desde el viernes se contabilizaron 18 eventos, dos de los cuales revistieron mayor importancia por la superficie afectada: Chupallar en Linares con 104 hectáreas y Corral de Pérez en Curicó con 93 hectáreas, ambos controlados.

Recordatorio de números de emergencia

Tanto el Director de CONAF como la Seremi de Agricultura, Carolina Torres, volvieron a solicitar el apoyo de la población para prevenir la ocurrencia de incendios como para denunciar humos, fuegos o situaciones riesgosas.

“Necesitamos del apoyo de todos porque el mejor incendio es el que no ocurre. Si ven cualquier situación compleja como fogatas encendidas o quemas agrícolas deben llamar inmediatamente al 130 de CONAF, 132 de Bomberos, 133 de Carabineros o 134 de PDI. No queremos que se expongan a un riesgo intentando apagar el fuego, solo llamen lo antes posible y dejen que los especialistas se hagan cargo, esa información será de gran ayuda”, señaló la Seremi.

A la fecha en la región se han registrado 548 incendios, un 22% más que a igual periodo de 2018 y 1.851 hectáreas quemadas, un 31% más que la temporada anterior. “Las cifras no nos acompañan, no vemos que exista un cambio de actitud en las personas, pero seguiremos insistiendo en apelar al compromiso de todos”, agregó la autoridad.