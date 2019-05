Deporte 22-05-2019

Brilla el oro de Catalina Cárcamo en el salto alto

La atleta de 17 años subió a la gloria con un registro de 1.70 m en los Juegos Deportivos Nacionales.

Dichosa se manifestó la atleta talquina Catalina Cárcamo Barrientos tras obtener la medalla dorada de los Juegos Deportivos Nacionales en la prueba del salto alto.

Brincó a 1.70 m superando a Rafaela Ramírez de Chillán y Javiera Benavides de la Región Metropolitana.

Un tremendo triunfo que compartió con sus más cercanos y queridos “muy feliz. Este logro se lo dedico con mucho cariño a mi familia, a mi entrenador Cristián Salazar y a mi Club Atlético Maule. Han sido muchas horas de esfuerzo en los entrenamientos y el estudio”, dijo.

Catalina Cárcamo practica el salto alto desde los 10 años de edad.

Y lo hace con mucha dedicación “empecé practicando pruebas combinadas, pero me fui dando cuenta que el salto alto individual era mi fuerte y me empecé a dedicar exclusivamente a esta prueba. Entreno 5 días a la semana, entre la pista atlética del Estadio Fiscal y la pista de la UCM”, manifestó exhibiendo la hermosa medalla de Oro.

Reconoce que durante mucho tiempo se preparó para alcanzar este preciado logro deportivo “con mi entrenador Cristián Salazar, insistimos mucho en mejorar mi técnica. El rechazo, despegue y el bloqueo. Esto me permitió en los Juegos Deportivos Nacionales sumar más centímetros a mi marca. Ya tenía la experiencia de haber competido en 2017 donde quedé 4°. Ahora, muy contenta porque logré la medalla de Oro por la cual tanto entrené”, contó con sentida emoción.

La campeona nacional recibió las felicitaciones de parte de la Directora Regional del Instituto Nacional del Deporte-Maule, Sofía Rengifo Ottone, quien se hizo presente en el histórico recinto del Mario Recordón de Santiago.

Tras la victoria conquistada en la capital, la atleta Catalina Cárcamo proyecta su futuro inmediato “estoy esperando la nómina oficial de los seleccionados nacionales que irán al Campeonato Sudamericano sub-20 de Colombia. Antes de los Juegos Deportivos Nacionales competí en el Campeonato Nacional de esta categoría y gané con 1.72m así que tengo grandes esperanzas en ser llamada a esa selección”.

Catalina Cárcamo se esfuerza no solo en el atletismo, sino también en sus estudios secundarios “estoy en 4° año medio en el Colegio Inglés. Quiero estudiar Medicina en la UCM. Es mi pasión, como también lo es el Salto Alto”, concluyó la flamante campeona maulina de Chile.