Deporte 01-08-2019

Brillante finalización de torneo Ranking Centro Sur de Tenis

Participaron 70 jugadores desde Quillota hasta Longaví

Finalizó recientemente el campeonato de tenis, válido por el Ranking Centro-Sur, que fue organizado por Rodrigo Santos, con el apoyo del Club de Tenis de Longaví. El evento deportivo que se disputó en dos recintos deportivos, en las canchas del organizador y en la cancha municipal, facilitada por la municipalidad.

De acuerdo a lo manifestado por el coordinador de este evento Juan Garrido, fue un torneo que cumplió con todo lo que se había propuesto: “como club de tenis, queremos agradecer a todas las personas que trabajaron de manera directa e indirecta por el éxito del campeonato, especialmente a la primera autoridad comunal Cristian Menchaca, por su apoyo permanente en esta ocasión, como también en otras actividades organizadas por nuestro club y los tenistas que nos acompañaron desde Quillota hasta el Bío-Bío. Nuestra comuna de Longaví, estuvo en el centro de atención del mundo del tenis en la zona centro-sur. Fueron partidos de muy intensos y de gran nivel tenístico. De las cinco categorías, en disputa, dos quedaron en casa. Se trata de los longavianos Luis Valenzuela, campeón en Segunda Categoría y Rodrigo Santos, en Primera.

Finalmente, el Club de Tenis de Longaví, se encuentra planificando futuros torneos, que esteremos dando a conocer en los próximos días. Se tuvo en cancha edades que fluctuaron desde los 11 años, con el destacado tenista linarense en categoría sub 12, José Miguel Rumatz, hasta el jugador, Rogelio Manríquez, de la comuna de Parral, que debe estar cerca de los 60 años”.

RESULTADOS

Categoría Novicios

Campeón: Bernardo Hernández (Club de tenis San Carlos)

Sub Campeon: Juan Arias (Club tenis Cauquenes)

Cuarta Cetegoria

Campeon: Felipe Torres (Club tenis Ñuble)

Sub Campeón: Ignacio Ferrada (Club tenis Ñuble)

Tercera Categoría

Campeón: Sebastián Bustos (Club U del Bio Bio)

Sub campeón: Francisco San Martin (Club de tenis San Carlos)

Segunda categoría

Campeón: Luis “memo” Valenzuela (Club de tenis de Longaví)

Sub Campeón: Livan Alegría (Club de tenis Parral)

Primera Categoría

Campeón: Rodrigo Santos (Club tenis Longaví)

Sub campeón: Pablo Alfaro (Club de tenis Longaví)



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo