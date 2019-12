Deporte 10-12-2019

Brillante torneo de Rugby Seven Linares Copa Rodrigo Otay Alarcón

- Weichafe desafiando la alta temperatura se quedó con el titulo

Con un calor sofocante se disputó una nueva fecha del Seven 7 x7. El epicentro fue el estadio Tucapel Bustamante Lastra. Una jornada que fue espectacular de principio a fin, con la presencia también de las damas de Ruiles y Nómades que no se dieron tregua brindando un atractivo duelo.

Los linarenses demostraron toda su potencia y técnica, quedándose con el primer lugar. El capitán del equipo de Weichafe, Jaime Sepúlveda, dijo que “gracias al trabajo que realizaron se quedaron con el título, después de una gran organización como club, somos una tremenda familia con muchos jugadores jóvenes lo que se traduce en una gran proyección del club. Y en la cancha se plasmó lo que habíamos conversado en la semana. Con esta victoria clasificamos al Seven del sur, el próximo sábado 14 en la ciudad de Concepción y vamos con todo a disputar esa copa. Los seguidores del rugby disfrutaron además de la presencia femenina en este deporte, lo que sin duda nos da la tranquilidad de que el rugby en la región del Maule, sigue creciendo”.

El premio espíritu del Rugby Copa Chile – Argentina, primer lugar Weichafe Linares, segundo Curicó y tercero Nómades de Talca.

Les invitamos a compartir las imágenes que nos envió el Relacionador Público de Weichafe, Héctor Quiroz, de lo que fue la fiesta del Rugby en la ciudad de Linares, el sábado pasado.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo