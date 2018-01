Nacional 25-01-2018

Brote de fiebre amarilla en Brasil: Minsal anuncia que no hay stock de vacunas en el país

Tras el brote de fiebre amarilla en algunos estados de Brasil y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de vacunarse a los turistas que visiten el país, el Ministerio de Salud (Minsal) anunció que no hay stock de la dosis hasta la próxima semana. "Esta vacuna tiene un proveedor único y cuando ellos tienen retraso provoca lo que estamos viviendo", explicó la ministra de Salud, Carmen Castillo, sobre la falta de dosis. La autoridad agregó que "el turismo ha aumentado enormemente por lo que la disponibilidad se ha visto afectada". Al ser una enfermedad que no está presente en el territorio nacional, la vacuna debe ser adquirida en vacunatorios privados.



La vacuna se debe colocar 10 días antes del viaje y a los turistas que no alcanzaron a recibir la dosis se les recomienda el uso de repelentes que contengan DEET (N, N-dietil-m-toluamida), uso de vestimentas protectoras y de color claro. "Las vacunas van a estar disponibles en unos días más, desde la próxima semana y para colocarse la vacuna tienen que ir al médico, porque tiene indicaciones muy precisas", dijo la ministra. Sobre la posibilidad de que lleguen casos de fiebre amarilla al país, la jefa de cartera de Salud aseguró que "hemos tenido casos en Chile pero no autóctonos, sino que de viajeros. Tenemos experiencia y la forma de tratarlo"