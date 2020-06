Opinión 24-06-2020

Buen trato e inclusión. la deuda pendiente de las escuelas chilenas



El proceso de reforma educativa está en deuda con el profesorado, familias y estudiantes, es un hecho, pero también debemos reconocer que las ESCUELAS como construcción social están en deuda con el BUEN TRATO E INCLUSIÓN. Si analizamos las definiciones comúnmente aceptadas por la UNESCO y nuestro MINEDUC, podríamos comenzar a darnos cuenta que estamos muy incipientes en ACCIONES de “violencia cero”, de “inclusión total” y de “democratización real de la escuela”.

“La educación inclusiva es un proceso permanente, cuyo objetivo es ofrecer una educación de calidad para todos, respetando la diversidad y las distintas necesidades y aptitudes, características y expectativas de aprendizaje de los educandos y de las comunidades, eliminando toda forma de discriminación” (UNESCO, 2009).

“El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por el reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas relaciones generan un ambiente bien tratante para los niños y niñas” (MINEDUC, 2009)

Como puede observarse, son declaraciones de principios esenciales de respeto a derechos esenciales de las personas, que llevan más de una década circulando en los discursos oficiales de las autoridades políticas y educativas, que sin embargo no logran materializarse al 100% al interior de los centros educativos nacionales. La tarea es compleja, ya que estamos hablando de crear una CULTURA INCLUSIVA Y DE BUEN TRATO, es decir, que vaya más allá de las visiones y misiones de las escuelas, sino que de vivencien a diario y en cada rincón de las aulas y espacios educativos, incluyendo el hogar, el barrio y la ciudad.

Tenemos que actuar para concretar nuestros objetivos, no basta esperar a una ley que nos obligue a respetar al prójimo, lo debemos hacer porque es lo ético y lo sano para construir una sociedad más compasiva e inclusiva.

Proponemos algunas acciones a implementar a corto plazo por las escuelas, para iniciar o avanzar hacia esta escuela que todos queremos y soñamos:

Principios que deben guiar la transformación hacia una educación inclusiva y de buen trato:

 Una educación inclusiva debe ser lo mismo que escuela de calidad.

 el éxito de un proceso de inclusión depende de toda la comunidad.

 la escuela inclusiva es para que todos y todas aprendan y participen

 la escuela inclusiva se enriquece en la diferencia

Acciones que deben guiar la transformación hacia una educación inclusiva y de buen trato:

 Respetar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño

 Reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas y que se orienten al crecimiento integral de todos los estudiantes en un ambiente inclusivo

 Fomentar la participación activa de todos los estudiantes y familias en la escuela

 Fomentar el trabajo en equipo a partir del juego, la creatividad y la alegría

 Crear actividades de enseñanza que valoren la diversidad (inmigración, NEE, vulnerabilidad, altas capacidades, etnicidad, bilingüismo)

 Conversar con los padres y madres sobre problemáticas que los niños y niñas observan en sus contextos y buscar soluciones en conjunto

 Crear espacios para la expresión de diálogo libre entre los niños y niñas, entre ellos y adultos

 Hacer preguntas y esperar que los estudiantes construyan sus respuestas sin presión del tiempo

 Prevenir que se provoquen reacciones violentas entre los estudiantes

 Crear protocolos para enfrentar los incidentes críticos dentro y fuera del aula

 Mediar con los niños y niñas cuando se provoca un conflicto

 Educar con el ejemplo

 Mantener el control en situaciones críticas

 Sentirnos alegres y motivados con los logros de los estudiantes

 Ser capaz de amar y ser feliz

En tiempos difíciles, es cuando debemos demostrar de lo que estamos hecho el profesorado chileno, la tarea de educar a la sociedad siempre será nuestra, a no decaer y si caigo que pueda levantarme fortalecido. Educar es nuestra profesión y pasión, no es cualquier trabajo, es una misión que la tomamos con humildad y responsabilidad.







Dr. Pablo Castillo Armijo

Profesor Auxiliar Departamento de Fundamentos de la Educación

Facultad de Ciencias de la Educación

Universidad Católica del Maule