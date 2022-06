Opinión 12-06-2022

“Buena Nueva”, periódico diocesano, cumple 45 años al servicio de la Comunión, Comunicación y Participación



“BUENA NUEVA” es una publicación interna de la Diócesis de Linares; que aparece los primeros miércoles de cada mes y su primer número apareció en junio de 1977, siendo su representante legal: Mons. Carlos Camus y el director responsable: P. Silvio Jara. Su redacción señalaba domicilio en Independencia 248, Casilla 107, en Linares. La impresión se realizaba en Salesianos de Talca.

El Obispo Camus, en sus primeras palabras de la Editorial del naciente periódico, expresaba: “Dios está en todas partes trabajando fuerte. Hay muchos líderes anónimos que están entregando sus energías al Señor. Es bueno que nos conozcamos, porque eso nos une y nos estimula.

Por eso decidimos sacar este periódico mensual. En todas partes donde lo consulté encontré una acogida entusiasta: que responde a una verdadera necesidad diocesana.

El primer número lo hemos hecho solos, con el P. Silvio y uno que otro más. Pero los demás números los escribirán Uds. El periódico será nuestro si lo hacemos nuestro. Hay espacio para todos y su objetivo es precisamente unirnos a través del conocimiento mutuo. ¡¡¡Vamos a ver quién le pone más empeño!

Les pido que acojan este periódico con cariño. Es pobre, pero es nuestro. Las cosas de Dios siempre son humildes. Léanlo de punta a cabo, denlo a conocer, discútanlo en sus reuniones y escriban mandando noticias y sugerencias. Quiéranlo como se quiere a un hijo que ha tardado en nacer”.

Luego, en la página de portada el siguiente titular: “CERCANIA DEL OBISPO PERMITE COMPARTIR SU AFECTO V ESPERANZAS”, señala que “Desde que lo recibimos en la Catedral el domingo 17 de abril nos ha ¡do sorprendiendo por su sencillez y espontaneidad. Muchos no pudimos saludarlo personalmente el día de su llegada y no nos quedó otra manera de expresarle nuestra simpatía que aplaudirlo con todas nuestras ganas cuando lo vimos de cerca por primera vez. Pero después de esa recepción oficial casi todos hemos tenido ocasión de recordarle nuestros nombres y hacerle presente las inquietudes de las Comunidades Cristianas a las que pertenecemos. Y él no podrá olvidar con qué gusto fue recibido por los sacerdotes y diáconos en la primera reunión de trabajo efectuada en la Casa de la Providencia el miércoles 20 de abril; oportunidad en que empezó pidiendo franqueza y lealtad.

Ya en las páginas interiores, se titulaba: “VISITA A CONSTITUCION ACOMPAÑADO DEL CARDENAL” donde se dice que “debido a que el Señor Cardenal, Monseñor Raúl Silva Henríquez no pudo desplazarse hasta nuestra ciudad, para asistir a la entrada oficial, vino a la semana siguiente para acompañarlo en su primera visita a Constitución previamente programada para ese fin de semana. La Iglesia se mostraba rebosante al punto que bien se puede decir que “no cabía un alfiler”. Todos cantaban queriendo sobresalir. Reinaba un ambiente de alegría extraordinario. Lo único que dolía era la noticia de que el Padre José Antonio estaba próximo a ausentarse a España por un año. Pero en medio de tanta felicidad también esto se olvidó, aunque fuera por el momento.

En la mañana del lunes 2 de mayo Don Carlos fue recibido en la histórica localidad de Yerbas Buenas, donde después de haber celebrado la Santa Misa para una nutrida concurrencia que llenaba el Templo Parroquial, acompañado por el P. Antonio van Geffen y las autoridades locales, hizo un rápido recorrido que lo llevó primero a la Escuela Pública y luego accediendo a una invitación del alcalde Roberto Hiribarren se dirigió a conocer la Casa del Brigadier Pareja.

En la Plazoleta de La Recova, el jefe Comunal abundó en explicaciones, presentándole a Monseñor Camus sus proyectos para hacer de Yerbas Buenas un lugar de turismo autóctono. Seguidamente visitó el Club de Rayuela y luego de ser despedido por las autoridades y todos los funcionarios de la Alcaldía, se dirigió a Abránquil donde también era esperado por un gran número de personas que trabajan con las Religiosas de la Sagrada Familia quienes le informaron en detalle de los alcances de la obra social que realizan.

PRIMEROS CONTACTOS CON LOS POBLADORES DE LINARES. En su afán de conocer pronto a los habitantes de la ciudad donde reside, Don Carlos se propuso visitar todas las poblaciones. Primero se fue a saludar a los miembros de la Parroquia de Jesús Obrero atendida por el P. Erasmo Salazar con los que departió largamente. Era un día de mucho frío y, como estaba acostumbrado a los calores del norte, andaba en mangas de camisa. Por ahí lo fue “pillando” un resfrío y aunque tenía un poco de fiebre, el miércoles -que además amaneció lloviendo a chuzos- estuvo saludando a la gente de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen ubicada en la periferia sur.

Ahí el Diácono Manuel Medel se pasó para tener reuniones programadas y con eso terminó con liquidar al Obispo que ya al día siguiente no pudo levantarse.

Mons. Camus casi no tenía voz para comentar que les había prometido apoyarlos en la construcción de la casa parroquial y la emoción que había tenido al celebrar la liturgia del azúcar, las papas y la cebolla con niños, jóvenes y adultos. A causa de este resfriado no pudo ir a las Parroquias de Nuestra Señora del Rosario, María Auxiliadora e Inmaculado Corazón de María, donde se quedaron esperándolo sin poder ser inmediatamente atendidos, porque una vez recuperado D. Carlos debió viajar a Santiago a una reunión de la Comisión Pastoral del Episcopado.

Otra nota, en el primer número, indicaba CENTRO COMUNITARIO TENDRA PARROQUIA DEL CARMEN DE LINARES.

Con mucho entusiasmo se están organizando en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Linares para iniciar la construcción de la Casa Parroquial que servirá para efectuar las distintas actividades comunitarias de la Parroquia. Este proyecto del que es autor el arquitecto de la Ilustre Municipalidad de Linares, don Gonzalo Navarrete Krebs, fue presentado como un gran anhelo del sector a Mons. Carlos Camus en su reciente visita pastoral quien inmediatamente le dio su aprobación. El mencionado local comunitario también será construido con la participación de todos los pobladores.

Graficamos, desde la 1ra. edición del periódico "Buena Nueva”, con el titular que apareció al cumplir su 1er. año de vida (1978), “GANAMOS LA APUESTA”; desde estas líneas agregamos ¡CUMPLIENDO 45 AÑOS!

(Bibliografía: Textos y fotos, desde el archivo histórico del periódico Buena Nueva)









Foto 1: Catedral de San Ambrosio de Linares Foto 2: Monseñor Carlos Camus Larenas





(Manuel Quevedo Méndez)