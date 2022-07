Opinión 24-07-2022

Buenas viviendas





Señor director:



Hace unos días, el ministro Carlos Montes explicó que Chile está viviendo una emergencia habitacional e hizo un llamado para la construcción de proyectos habitacionales industrializados en distintos lugares del país.

Buena iniciativa: está bien que las viviendas se construyan de la manera más eficiente, moderna, segura y económica posible. Esto garantiza que la vivienda sea un buen producto y que sus habitantes la utilicen en forma adecuada.

Muy importante, pero no es suficiente. Cuando analizo los conjuntos de viviendas económicas construidos en las últimas décadas, veo un hacinamiento de construcciones sin distancia entre ellas, sin aire, sin espacio. No veo más que cemento, sin vegetación, ni áreas libres.

No basta con hacer viviendas con buena tecnología y bien construidas, la vivienda es una parte del problema habitacional.

Igual de importante es la planificación del barrio, del conjunto. No sacamos nada con un conjunto de buenas viviendas si entre ellas no hay privacidad ni independencia, si sus habitantes no tienen áreas verdes donde expandir su hábitat interior.

La vivienda bien construida debe estar emplazada en un barrio equilibrado entre lo construido y los vacíos, con la infraestructura urbana necesaria para complementar la vida en el hogar.

El llamado del ministro Montes es una oportunidad para planificar de manera adecuada los barrios para promover una vida familiar digna. Para separar las viviendas entre ellas, donde el hacinamiento se cambie por espacios verdes que permitan sociabilizar o estar con uno mismo, apreciar la naturaleza o estar en silencio. La privacidad, la intimidad, el esparcimiento de sus habitantes es tan o más importante que la tecnología de las construcciones.

Por favor ministro Montes, no dejemos pasar esta oportunidad para hacer las cosas mejor. Todos lo vamos a agradecer.





José Domingo Peñafiel

Miembro de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA)