Deporte 17-05-2017

Buenos Aires de Parral alcanzó el liderato

Con el triunfo por 3 a 2 sobre Pilmahue de Villarrica el elenco parralino alcanzó los 9 puntos en la tabla de posiciones, jugadas las primeras 4 fechas de la primera rueda.

Un buen partido se jugó el día domingo en el Nelson Valenzuela de Parral ante un buen marco de público que asistió a alentar a los dirigidos por Sepúlveda, que a los 3 minutos de partido ya caía 1 a 0 tras tiro libro ejecutado por Sebastián Retamal que fue un balde de agua fría para los locales, cuando el partido recién amanecía.

La reacción no tardó en llegar y a los 14 minutos el partido se ponía en tablas tras autogol de Simón Cabezas, luego de un centro al corazón del área que el central Pilmahuense emboca en arco propio. Con este tanto Buenos Aires se adueñó de las acciones del partido y siguió buscando la ventaja que llegaría al minuto 20 con un golazo de Felipe Tenorio que remata desde 25 metros venciendo la resistencia del portero visitante que poco y nada pudo hacer ante tremendo misil que se clavó en un rincón del pórtico.

El tercer gol para los Albiverdes llegaría en el minuto 40 tras jugada individual de Felipe Cornejo que resistió los agarrones de su cancerbero y con sutil toque venció la portería de Pilmahue.

Cuando el primer tiempo finalizaba llegó la segunda diana de Pilmahue tras centro desde la izquierda que con certero cabezazo Cristian Segovia ponía la incertidumbre en las huestes parralinas.

La segunda parte fue muy disputada en todos los sectores de la cancha y fue muy parejo para ambas escuadras que tuvieron oportunidades de anotar pero que no pudieron concretar en goles. A ratos la pierna fuerte apareció y en otras también estuvo la mala intención que el árbitro del partido no toleró y terminó expulsando a 2 hombres de Pilmahue y 1 de Buenos Aires.

Al final fue un resultado positivo para los de la tierra de Neruda que con este triunfo quedan como punteros absolutos del grupo sur tras jugarse las primeras 4 fechas. El próximo rival de Buenos Aires es Enfoque de Rancagua en horario por definir.