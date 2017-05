Deporte 14-05-2017

Buenos Aires de Parral recibe a Pilmahue de Villarrica

Un partido de “Campanillas” se disputará este día domingo a las 16:00 horas cuando el club parralino reciba al elenco del sur que dirige el ex jugador profesional Freddy Ferragut.

Los Albiverdes de Parral han trabajado intensamente durante esta semana y a pesar del mal tiempo han logrado entrenar con normalidad pensando en retomar la punta del torneo, ya que Pilmahue de Villarrica tiene 7 unidades y marcha en la segunda posición del torneo mientras que Buenos Aires marcha tercero con 6 unidades.

Sin lugar a dudas será un gran compromiso deportivo con dos cuadros que buscan el arco contrario constantemente, lo que garantiza un buen espectáculo para el público que asista al estadio este domingo a contar de las 16:00 horas.

El técnico Marcos Sepúlveda no podrá contar Matías Parra que fue expulsado frente a Deportes Tomé y analiza varios nombres para ocupar ese puesto de volante de quite en el medio campo del cuadro “che”. Otro que tiene problemas para el domingo y no es segura su participación es Cristian Quintana que resultó seriamente lesionado en el último encuentro ante Deportes Tomé. Para este partido ya se encuentra habilitado el volante de creación Manuel Rojas que sería una de las alternativas para el medio campo parralino que apoye la labor de Patricio Pinilla que muchas veces se ve sobrepasado por la marca de los rivales.

El cuadro sureño de Pilmahue que debuta este año en la Tercera División, ha conformado un buen plantel para enfrentar este desafío en el futbol chileno. La gerencia técnica del club está bajo el mando del ex jugador profesional Cristian Montecinos que ha tratado de darle un sello profesional al cuadro de la novena región y que al igual que Buenos Aires de Parral aspira a quedarse con los dos cupos para la liguilla del ascenso a la tercera A.