Deporte 21-04-2017

Buenos Aires inicia su camino por el ascenso

- Los dirigidos por Marcos Sepúlveda visitan a Deportes Quillón

El ultimo apretón que tuvo el cuadro albiverde de Parral fue ante Deportes Linares al cual venció por 2 - 0. Desde ahí en adelante no ha tenido fútbol competitivo, sólo ha practicado entre titulares y reservas tratando de alcanzar el mejor nivel de cara al debut ante el debutante en la división Club de Deportes Quillón.

Como no hay plazo que no se cumpla, este día sábado 22 de abril enfrentará en condición de visitante al cuadro de la octava región a las 16.00 horas en el estadio municipal de la turística comuna que cobija la famosa Laguna Avendaño. Esta será la primera fecha y dirigentes y cuerpo técnico del cuadro parralino esperan se inicie con el pie derecho ante un rival que no se sabe mucho de él y que es una interrogante el nivel de juego que ellos tienen, pero que sin duda será un hueso duro de roer.

Marcos Sepúlveda, técnico de Buenos Aires, ya tiene definida la oncena que debutará de manera oficial en este torneo, pero que guarda bajo siete llaves para no dar ventajas al rival de turno. Se ha entrenado duro bajo las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Marcos Sepulveda y Hernán Blasco y en esta semana sólo se afinan detalles y se remarcan jugadas detenidas para llegar en un 100% al partido del día sábado.

Se respira optimismo en el plantel albiverde, aunque saben que la tarea es ascender al término del campeonato lo que sin duda genera cierto grado de ansias entre los menos experimentados.

Por su parte el cuadro de Deportes Quillón espera con ansias y entusiasmo este primer encuentro en la división en el que debuta de manera oficial en un partido por los puntos y que espera dejar felices a la gente que los acompañe en su debut.