Policial 14-02-2021

Buscan concretar Centro de la Mujer por violencia de género



Femicidios consumados y frustrados se profundiza en regiones rurales, a juicio de directora regional de SernamEG



Femicidios en el Maule: Tres de cuatro mujeres asesinadas el 2020 por sus parejas son menos de 29 años



Antonieta Morales anuncia gestiones para contar con un Centro de la Mujer en Maule Sur y trabajo con el mundo rural para abordar la violencia en ese sector



Las noticias de la muerte de tres mujeres por parte de sus ex parejas en la comuna de Constitución, correspondiente al femicidio número 16 del año 2020, Linares, el femicidio número 24 y en Talca, el femicidio número 32, tenían 25, 20 y 20 años respectivamente. De los 43 femicidios consumados a nivel país, el 23% de los casos eran menores de 29 años.

En promedio, del 2016 a la fecha se han registrado 14 casos de femicidios en la región del Maule, siendo a nivel país en igual periodo 196 mujeres asesinadas por hombres en relación de pareja, ex convivientes y pololos, según datos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

A ello se agregan las cifras de femicidios frustrados que en igual periodo registra un total de 625 casos en la que se incluyen 45 del Maule evidenciando que las mujeres están en riesgo solo por el hecho de ser mujeres o como consecuencia de manifiesta subordinación en las relaciones de pareja.

Para la directora regional de SernamEG, Antonieta Morales, el fenómeno de los femicidios consumados y femicidios frustrado se profundiza más en regiones rurales como el Maule donde el machismoo está arraigado en la cultura ciudadana.

“En el caso de nuestra región, efectivamente nos ha costado intentar erradicar la violencia de género, pero estamos tomando iniciativas que nos permitan generar un cambio y en ese contexto, en marzo vamos a firmar un convenio con la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, que trabaja con los comités de agua potable rural. Nos dimos cuenta que esos comités están conformadas principalmente por mujeres y con ellas vamos a trabajar a corto y mediano plazo, sensibilizando y entregando herramientas para que ellas conozcan cuales son sus derechos y que logren identificar los estereotipos de género”.

Maule Sur presenta más hechos de violencia

Para sensibilizar y disminuir la violencia de género, se considera intensificar el accionar hacia la comuna de Linares, como capital de Maule Sur, que a juicio de la autoridad de SernamEG ha presentado una mayor cantidad de casos de violencias en el último tiempo.

“Hemos sostenido reuniones con el área nacional de Violencia contra las Mujeres para enfrentar en forma más global esta situación. Ya tenemos informes técnicos para requerir sea considerado otro Centro de la Mujer para Maule Sur que permita abordar la cantidad de casos que hemos tenido en la provincia de Linares y donde sólo contamos con el Centro de San Javier y de Parral, los cuales, pese a su mejor esfuerzo, nos preocupa que en algún momento no den abasto con el aumento de solicitudes de atención”.

Mencionó que en lo que va del reciente año 2021 “llevamos a nivel regional 375 derivaciones y 230 solicitudes de orientación. Así que estamos buscando diferentes estrategias porque no queremos llegar tarde a esos requerimientos”, precisó.

Pandemia Covid-19

La autoridad regional de SernamEG también se refirió al tema de la pandemia sanitaria por Covid-19 que vino a agudizar los episodios de violencia de género.

Se constató que durante el año 2020 la atención vía telemática a través de los siete Centros de la Mujer ubicados en igual número de comunas, elevó la cifra a más de 40 mil atenciones.

“La pandemia por Coivid-19 ha generado un segundo virus que es la violencia. El aumento de la violencia con estos cambios de fases del plan Paso a Paso, ha evidenciado el confinamiento, donde muchas mujeres les ha tocado vivir con el agresor y otros con episodios aislados de violencia. Esto ha generado una continuidad importante de episodios de violencia y nos ha llevado a activar con mayor fuerza la activación de Casas de Acogidas (tres en la región) para casos de mujeres víctimas de violencia grave. Como lo ha señalado la ONU, también nuestro ministerio de la Mujer hemos tenido en esta emergencia sanitaria un alza mucho mayor de casos de violencia por causas del confinamiento”.

Plan trimestral de trabajo

Finalmente Antonieta Morales se refirió al trabajo externo que la institución realizará en los próximos meses cuyo énfasis será la prevención de la violencia.

“Ya estamos trabajando con INJUV para concientizar a la población juvenil y adolescentes con respecto a una temática que ha ido en aumento en el país y la región del Maule no está ajena a ello. No podemos permitir normalizar la violencia en el pololeo”.

De la misma manera, menciona el trabajo ya iniciado de la constitución de una Mesa de Trabajo con colectivos de mujeres, inédita para la región y el país. “Ellas se han integrado a un trabajo serio para abordar la temática de la violencia de género que ha sido muy provechosa para todas porque el trabajo que nos ha demandado es territorial”, indicó.

Por último, señal{o que se intensificará el trabajo con las policías, tanto carabineros como la PDI con talleres y otras acciones a fin de internalicen los conocimientos frente a los procesos de violencia que demanda la ciudadanía.

Cabe señalar que SernamEG dispone de un fono de orientación que atiende las 24 horas del día: Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo vive llama al 1455 del SernamEG.