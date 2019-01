Política 04-01-2019

Buscan disipar dudas sobre la mejor fórmula para incentivar la donación de órganos

Temas como la ampliación del plazo a 4 años para expresar la voluntad de no ser donante, además de una mejor fórmula para salir del registro de no donantes, fueron ampliamente debatidos durante la discusión en particular de las mociones refundidas que modifican la ley N° 19.451, con el objeto de incentivar la donación de órganos.

Finalmente se acordó solicitar un informe complementario a las Comisiones Unidas de Salud y Hacienda a fin de someter a votación “un mejor proyecto para dar vida”, señalaron los senadores.

El debate estuvo marcado por el deceso del menor Joaquín Adasme, quien falleció a la espera del trasplante de un hígado, lo que fue transversalmente sentido y lo que propició la discusión inmediata puesta por el Ejecutivo; asimismo, se reiteraron aspectos como la voluntad y la duda fundada, argumentos que ya fueron expuestos durante el debate en general.

La norma que se discute en particular incorpora al conviviente civil de la persona fallecida, en el primer lugar (junto con el cónyuge) del orden de familiares a quienes se debe consultar antes de proceder a la extracción de uno o más órganos del fallecido, cuando existan dudas fundadas respecto de la condición de donante de este último o a la vigencia de ella.

Además, mantiene como familiares que pueden oponerse a la donación en caso de dudas, al cónyuge o conviviente civil, los hijos mayores de 18 años, los padres; el representante legal, tutor o curador; cualquiera de los hermanos mayores de 18 años y cualquiera de los nietos mayores de 18 años.