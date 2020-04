Crónica 22-04-2020

Buscan disminuir uso de plaguicidas químicos Universitarios buscan crean biorrepelente en base a aceites esenciales de albahaca y menta



Gracias al apoyo del Concurso Aplica tu Idea, los estudiantes de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Católica del Maule desarrollan un producto 100% orgánico, sin aditivos químicos y de origen natural.

Eduardo Arcos, estudiante de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Católica del Maule (UCM), observando su cultivo personal, se dio cuenta que las plantas de albaca y las que estaban más cercanas a ellas, tenían menos insectos que las que estaban más alejadas. Un detalle, que muchos podrían pasar por alto, pero que, gracias a su curiosidad, hoy lo tienen junto a su compañera Denis Mellado, de cabeza trabajando en un innovador proyecto científico.

De este hallazgo en el que fueron profundizando, se ganaron el Concurso Aplica Tu Idea, organizado por la Fundación Copec UC, en el que se invitó a estudiantes de pregrado de todo el país, a presentar innovaciones relacionadas con los recursos naturales.

“Desarrollamos un biorrepelente. La idea comenzó como un proyecto dentro de un módulo y nos dimos cuenta que tenía potencial y nos entusiasmamos con presentarlo a este concurso y fue así como comenzamos a elaborar el proyecto más allá que una simple ocurrencia en clases”, comenzó relatando Eduardo Arcos.

“Nuestro objetivo es crear un producto 100% orgánico, sin aditivos químicos y de origen natural”, complementó luego.

Palabras que fueron complementadas por su compañera Denis Mellado, quien aclaró que “Nos enfocamos en reemplazar a los pesticidas químicos, los que tal como lo han demostrado múltiples estudios científicos, generan muchas enfermedades en la gente que trabaja con ellos e incluso, en las personas que viven en las cercanías de los sectores donde estos se manipulan”, señaló la estudiante.

Y agregó que “La idea es generar un producto que reemplace o disminuya el uso de pesticidas, es decir, el objetivo es crear un producto para el cultivo agrícola”, dijo.

ACEITES ESENCIALES

Para materializar lo que Eduardo Observó en su casa, ambos estudiantes de biotecnología de la UCM están trabajando con aceites esenciales de las plantas de albahaca y menta.

“Hay antecedentes que respaldan la idea de que esas plantas tienen la capacidad de repeler insectos, pero no se han hecho productos repelentes, por lo que nos tenemos que enfocar en buscar qué componentes realizan la acción de matar insectos para poder potenciarlos”, sostuvo Eduardo.

Denis en tanto, explicó que “Luego nos enfocaremos a los distintos tipos de plagas que afectan a las plantaciones que se realizan en la Región, considerando que es una zona agrícola”, entre los que se pueden encontrar áfidos (pulgones) y las polillas de la papa, siempre con el objetivo de no matar a los insectos, sino que de provocar que ellos no se acerquen a las plantaciones.

DE IDEA A PROYECTO

Lo que comenzó como una simple observación del cultivo, Eduardo Arcos y Denis Mellado, lo materializaron en un proyecto científico, luego de que en el módulo llamado Investigación Biotecnológicas, el académico Rodrigo Morales, les exigiera a sus estudiantes a desarrollar una investigación.

“Lo que viene ahora es desarrollar toda la investigación que se necesita para respaldar la idea. El premio que nos ganamos será el capital inicial para comenzar a trabajar”, reflexionó luego la futuro biotecnóloga.

Postularon al concurso un total de 60 proyectos, de los cuales fueron seleccionados 30 para la segunda etapa, posteriormente se escogieron a los diez mejores y, por último, se eligieron los tres ganadores, los que actualmente se encuentran en concurso con otra iniciativa de la Fundación Copec UC para financiar proyectos, el que está en desarrollo.

Tan buena recepción ha tenido la propuesta que incluso una empresa agrofrutícula, ya se contactó con los estudiantes de la UCM y los instó a agregar a la polilla del cerezo entre las plagas a estudiar para generar estos biorrepelentes.