Social 11-10-2020

Buscan fomentar la Educación Emocional ante negativos indicadores de salud mental en Chile



El director ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile (Flich.org), Arnaldo Canales, hizo un llamado a no trabajar de manera reactiva ante los problemas de salud mental que están aquejando a los chilenos, y a propiciar políticas de Estado que fomenten, igualmente, la educación emocional.



Según estudios publicados recientemente en Chile, entre éstos la Encuesta Nacional de Salud, 1 de cada 5 personas ha tenido una enfermedad mental durante este último año. Del mismo modo, la investigación muestra que un 6% de la población ha tenido depresión en el mismo periodo.



Este sábado 10 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental y, desafortunadamente, las estadísticas que dan cuenta de la realidad chilena, parecen no ser las más alentadoras. En este marco, el director ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile (Flich.org), Arnaldo Canales, hizo un llamado a no trabajar de manera reactiva ante los preocupantes índices que diversas problemáticas mentales están mostrando en el país.



“Hoy día, después de los accidentes de tránsito, la segunda causa de muerte son los suicidios en los adultos mayores. La soledad, el abandono y la tristeza son 3 emociones que no son capaces de regular de forma eficiente… Y luego vienen los suicidios en los jóvenes, quienes no tienen esperanza”, indicó.



Otros indicadores, como la encuesta hecha por la Asociación de Municipalidades Chilenas (AMUCH), «Salud mental de las personas en tiempos de pandemia del Covid-19», reflejó que el 79,5% de los encuestados afirmó que la crisis sanitaria afectó negativamente las emociones de su entorno cercano. En tanto, el «Termómetro de la salud mental en Chile», realizado por la U. Católica y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), indicó que el 34,6% de los encuestados reconoció la presencia de problemas de salud mental.



Y es que el confinamiento y toda la serie de restricciones a las que nos hemos expuestos a raíz del coronavirus, han acentuado diversas complicaciones en la salud mental de los chilenos “y debemos hacernos cargo de ello”, continuó Canales.



“¿Qué hacemos? Por cada joven que se suicida en Chile, 20 lo han intentado y 50 lo están pensando. ¿Seguimos trabajando en forma reactiva, con leyes, o trabajando la enfermedad, o propiciamos políticas de Estado y un trabajo consciente en la mejora de la salud mental en Chile, a través de la educación emocional? ¿Queremos un desarrollo de conciencia? ¿Queremos evolución social? Perfecto, pero trabajemos desde los niños, desde los más jóvenes. Por eso, invitamos a todos a reflexionar: Cómo ser parte de este cambio y construir entre todos una mejor sociedad”, concluyó.