Policial 11-09-2018

Buscan multar más severamente a quienes usen su smartphone mientras manejan

Un proyecto de ley ingresado este miércoles a la Cámara Baja busca agravar la falta de conducir mientras se utiliza un teléfono celular desde "grave" a "gravísima".

Esto significaría que usar un dispositivo de telecomunicación mientras se maneja pasaría a ser una falta tan grave como no detenerse frente a una luz roja, conducir sin licencia o no respetar un disco pare, aumentando su multa desde un máximo posible de 50 mil pesos hasta los $143 mil.

La iniciativa, que nació del diputado José Miguel Castro (RN), argumenta que estos últimos seis años hay 14.590 personas que han fallecido o han sido lesionadas por no atender las condiciones del tránsito vehicular.

"Manipular un teléfono inteligente es similar a conducir en estado de ebriedad" aseveró sobre el proyecto la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset).